Kada je pozovu, sve ostavi da im pomogne

Slušaj vest

Tejlor A. Hamfri počela je pre skoro deset godina da objavljuje na internetu o svojoj opsesiji imenima – i sada joj je to postao luksuzan posao.

„U ovom poslu ima mnogo više nego što ljudi shvataju“, rekla je Hamfri, koja je ime dobila po glumici iz sapunica osamdesetih, Tejlor Miler, za San Francisco Chronicle. „Ponekad dobijem toliko hitne pozive od klijenata da moram sve da ostavim i odmah im pomognem.“

Konsultantkinja iz San Franciska pomogla je da se 2020. godine imenuje više od 100 beba, zaradivši preko 150.000 dolara od imućnih parova — u vreme kada je za uslugu naplaćivala „samo“ 1.500 dolara.

U početku je davanje imena naplaćivala 1.500 dolara Foto: Shutterstock

30.000 za usluge

Danas, Hamfri (37) ima ukupno oko 100.000 pratilaca na TikToku i Instagramu, kao i rastući portfolio sa više od 500 imena dece kojima je pomogla da dobiju ime. Kako piše SF Chronicle, sada njene usluge koštaju i do 30.000 dolara.

Hamfri ima iskustvo u brendingu i marketingu, a sebe opisuje kao „štrebera za imena“, sa hiljadama tabela punih predloga. Kada prihvati nove klijente, koristi upitnike o imenovanju kako bi bolje razumela ličnost roditelja, njihove interese i šta vole ili ne vole kod imena.

Ako nekome treba samo jednostavan mejl sa personalizovanim predlozima — koji uključuju značenje imena, poreklo, varijante u pisanju, istoriju popularnosti i „vibru“ — moraće da izdvoji najmanje 200 dolara.

Ali njene detaljnije usluge počinju od 10.000 dolara, što roditeljima donosi „VIP tretman“.

Roditelji imaju specifične zahteve Foto: Shutterstock

Zahtevi klijenata sve specifičniji

Dodatne usluge uključuju, na primer, „određivanje jedinstvene estetike imena“, „brendiranje imena bebe“, angažovanje genealoga da sastavi listu imena iz starijih delova porodičnog stabla, ili čak unajmljivanje „think tanka“ koji razmatra opcije.

Zahtevi njenih klijenata s godinama su postali sve specifičniji – roditelji žele ime koje je neuobičajeno, ali ne i čudno, jednostavno, ali ne i obično, moderno, ali ne previše trendi. Tokom video konsultacija, često se oseća više kao terapeut ili medijator nego kao konsultant za imena.

Njena klijentela je raznolika – od anonimnih milionera do poznatih ličnosti – a izbor imena ponekad deluje kao odluka visokog rizika. Hamfri nije želela da otkriva svoje ukupne prihode, ali je navela da ima listu čekanja još od kada je 2021. godine bila predstavljena u časopisu The New Yorker.

Angažuu jemilioneri i poznate ličnosti Foto: Thinkstock

Ona je jedna od svega desetak profesionalnih konsultantkinja za imena beba u SAD koje se time bave puno radno vreme i veruje se da je jedina u oblasti zaliva San Franciska. Posle virala njenog profila u The New Yorkeru i velikog skoka na društvenim mrežama, dobila je mnoštvo klijenata i podigla cene uprkos podsmesima na internetu.

„Morala sam da prihvatim činjenicu da ljudi često naiđu na mene preko sadržaja koji mi se podsmeva“, rekla je Hamfri. „Prihvatam to jer verujem da je posao koji radim zaista važan.“

„Malo je neprijatno kada vam se ljudi smeju na internetu“, dodala je. „Ali u isto vreme pomislim: ‘Pa dobro, jeste pomalo smešno’. Ja živim od toga što smišljam imena za bebe.“