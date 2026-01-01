Slušaj vest

Najvidljivija direktna posledica ograničenja trgovačkih marži na 20 odsto od 1. septembra ove godine za oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije, u sklopu državnih mera za poboljšanje životnog standarda građana, je usporavanje inflacije na 2,8 odsto, koliko je, prema podacima Narodne banke Srbije, iznosila u oktobru.

Obuzdavanje trgovaca

Uredba je stupila na snagu 1. septembra ove godine sa rokom važenja od šest meseci, ali je zbog pokušaja trgovaca da se eskiviraju njenu primenu više puta dopunjavana. Njene odredbe odnose se samo na velike trgovce na malo i veliko, čiji je poslovni prihod u 2024. bio veći od 4,5 milijardi dinara i obuhvata oko 3.000 proizvoda iz 23 kategorije: hrane, kućne hemije i proizvoda za ličnu higijenu.

Da je upravo ova mera države doprinela usporavanju inflacije otvoreno je potvrdila i guverner Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković.

Ona je na prezentaciji inveštaja o inflaciji rekla da bi i bez te uredbe inflacija usporila, ali da je upravo ona najvećim delom doprinela da inflacija bude 2,8 procenata u oktobru, i da se i u narednom periodu kreće u granicama cilja centralne banke.

Stabilizacija tržišta

Da svaku meru koja vodi ograničenju cena treba aposlutno podržati smatra i Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača (NOPS).

- Pitanje je samo da li ćemo svi imati dovoljno snage i strpljenja da nastavimo sa ovakvim aktivnostima, jer je osnovni pincip tržišta slobodno formiranje cena. Iz ugla potrošača voleo bih da se tržište stabilizuje bez administriranje državnih organa jer bi onda to značilo i poštovanje osnovnih ekonomskih zakona ali i poštovanje potrošača u celini. Najgora stvar je kada mi kažu hrana je poskupela ne znam koliko procenata. Ako hrana učestvuje u polovini mesečnih rashoda onda je svako poćenje cena za nas katastrofalno i pogađa nas znatno više nego druge potrošače u Evropi. I zato treba da apelujemo na trgovce da na hrani ne treba toliko da se zarađuje - ističe Nikolić.

Ekonomista Aleksandar Stevanović ističe da inflacija usporava u celom svetu, pa je i kod nas to očekivana pojava.

- S druge strene Narodna banka Srbije je imala vrlo konzervativnu politiku kamatnih stopa što je takođe delovalo smirujuće na razbuktavanje cena. U sadejstvu toga što ove godine nije bilo eksternih šokova za rezultat imamo tu visinu inflacije. Mislim da su se mnogi privredni subjekti, a bogami i građani, u vreme infacije precenili koliko treba da povećaju cene i da je sada jednostavno došlo do manje korekcije - objašnjava Stevanović.