Jedan potez države oborio je inflaciju! Guvernerka Tabaković otkrila da će rast BDP biti duplo manji iz dva razloga
Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je usporavanje inflacije u Srbiji na 2,8 odsto u oktobru ove godine najvećim delom rezultat primene uredbe o organičavanju trovačkih marži.
Ona je prezentaciji inveštaja o inflaciji rekla da bi i bez te uredbe. koja je u primeni od septembra, inflacija usporila i u narednom periodu kretaće se u granicama cilja centralne banke.
Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), po rečima Tabaković u trećem kvaratalu ove godine bio je manji od projekcija NBS, iako je nastavljen rast proizvodnje i izvoza automobilske industrije, ali se uslužni sektor nije oporavio u očekivanoj meri, a i smanjena je aktivnost u oblasti građevinarstva.
- Nova projekcija NBS je da će ovogodišnji rast BDP-a biti 2,1 odsto - kazala je Tabaković.
Budžetom Srbije za 2025. godinu projektovani rast BDP-a bio je 4,2 odsto.
