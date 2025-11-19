Slušaj vest

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je usporavanje inflacije u Srbiji na 2,8 odsto u oktobru ove godine najvećim delom rezultat primene uredbe o organičavanju trovačkih marži.

Ona je prezentaciji inveštaja o inflaciji rekla da bi i bez te uredbe. koja je u primeni od septembra, inflacija usporila i u narednom periodu kretaće se u granicama cilja centralne banke.

Rast bruto domaćeg proizvoda (BDP), po rečima Tabaković u trećem kvaratalu ove godine bio je manji od projekcija NBS, iako je nastavljen rast proizvodnje i izvoza automobilske industrije, ali se uslužni sektor nije oporavio u očekivanoj meri, a i smanjena je aktivnost u oblasti građevinarstva.

- Nova projekcija NBS je da će ovogodišnji rast BDP-a biti 2,1 odsto - kazala je Tabaković.

Budžetom Srbije za 2025. godinu projektovani rast BDP-a bio je 4,2 odsto.