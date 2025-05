- Do juna bi međugodišnja inflacija trebalo da se kreće oko trenutnog nivoa ili blago ispod, a zatim da postepeno usporava i da se krajem 2025. približi centralnoj vrednosti cilja - ističe NBS.

Analitičari - tri do četiri smanjenja kamate

Petrov Savić naglašava da je aktuelni iznos kamatne stope NBS visok i da postoji prostor za njeno smanjenje do kraja ove godine.

- Trenutne nestabilnosti na domaćem i inostranom terenu i neizvesnost koja prati trgovinske tenzije zahtevaju opreznost od strane centralne banke u ovom momentu. Do kraja godine vidimo od tri do četiri smanjenja od po 25 baznih poena, ali uz povećanu neizvesnost oko same projekcije - zaključuje ona.