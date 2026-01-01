Slušaj vest

Mnogi vlasnici solarnih elektrana gube stotine evra godišnje jer ne znaju da moraju izričito da prijave mrežnom operateru da žele da primaju naknadu za isporučenu električnu energiju, koja se ne isplaćuje automatski. Ako to ne učine, sav višak struje tretira se kao besplatno predat, što u praksi predstavlja finansijsku „kaznu“ od oko 500 evra godišnje, bez mogućnosti retroaktivne isplate.

Naknada za isporučenu električnu energiju ključni je element isplativosti solarnih elektrana za mnoge vlasnike. Ipak, veliki broj vlasnika fotonaponskih (PV) sistema u Nemačkoj nenamerno ostavlja taj novac neiskorišćenim – jednostavno zato što nisu svesni administrativne obaveze.

Neophodno pažljivo planiranje

Kupovina fotonaponske elektrane predstavlja značajnu investiciju koja zahteva pažljivo planiranje. Za porodičnu kuću, standardni solarni sistem snage oko 10 kW košta približno 20.000 evra. Povraćaj tog iznosa kroz uštede na računima za električnu energiju često traje više godina. Upravo zato mnogi vlasnici računaju i na naknadu za predaju viška električne energije u javnu mrežu.

Za svaki kilovat-sat viška struje koji proizvođači predaju u mrežu, dobijaju unapred definisan iznos – za nove sisteme oko 7 centi po kilovat-satu, uz garanciju isplate tokom 20 godina. Ta podrška može znatno skratiti period povraćaja investicije.

Međutim, kako upozorava finansijski portal Finanztip, mnogi vlasnici solarnih elektrana ne znaju da se naknada ne isplaćuje automatski. Ona se ostvaruje tek nakon što vlasnik izričito obavesti mrežnog operatera o izboru načina prodaje električne energije.

„Mnogi operatori ne znaju da kod mrežnog operatera moraju izričito da odaberu naknadu za isporučenu energiju kao oblik prodaje“, objašnjava Benjamin Vajgl, stručnjak za energetiku iz Finanztipa. „Ako se ta prijava ne izvrši, mrežni operater evidentira isporučenu energiju kao besplatno preuzimanje. U tom slučaju vlasnik ne dobija ni cent – čak ni retroaktivno.“

Stotine evra godišnje ostaju neiskorišćene

Prijava se može obaviti jednostavnom neformalnom imejl-porukom mrežnom operateru, dok neki operateri nude i posebne obrasce. Važno je naglasiti da se prijava načina prodaje mora obaviti odvojeno od registracije u zvaničnom registru tržišnih podataka (Marktstammdatenregister). To znači da sistem može biti uredno registrovan, a da vlasnik ipak ne prima nikakvu EEG-podršku.

Prema procenama Vajgla, problem bi mogao da pogodi oko 700.000 domaćinstava koja su od maja 2024. priključila svoje PV sisteme na mrežu. U praksi, instalaterske firme često mogu da pomognu vlasnicima pri popunjavanju potrebne dokumentacije.

Proračuni Finanztipa pokazuju da vlasnici solarne elektrane snage 10 kW, uz ugrađeni sistem za skladištenje energije, mogu godišnje ostvariti više od 500 evra prihoda samo od naknade za isporučenu električnu energiju.

Kraj fiksne podrške na vidiku

Istovremeno, budućnost ovog sistema podrške je neizvesna. Prema najavama nemačkog Ministarstva privrede, 2026. bi mogla biti poslednja godina fiksne EEG-naknade. Početkom 2026. planirane su izmene zakona, koje bi stupile na snagu 2027. godine. Nakon toga nove solarne elektrane više ne bi imale zagarantovanu otkupnu cenu, već bi proizvedenu električnu energiju morale direktno da plasiraju na tržište.

Za sada, stručnjaci savetuju vlasnicima PV sistema da provere da li su pravilno prijavili način prodaje električne energije – jer u suprotnom rizikuju gubitak značajnih prihoda koji su im zakonom zagarantovani.