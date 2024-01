GASTARBAJTER NAPRAVIO POMETNJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Mogu li sa 500 evra mesečno da živim u srbiji i ne radim ništa 2 godine

Život sa 500 evra mesečno u Srbiji, moguće ili ipak ne? Slično pitanje postavio je i jedan Srbin na društvenoj mreži, koji uskoro planira da se vrati iz inostranstva u domovinu. Kako je napisao ,,uskoro će promeniti način života u potpunosti i neko vreme, preciznije dve godine, neće raditi ništa", a "na platformi" traži savet drugih korisnika kako da to izvede.

"Umoran sam i želim da lenčarim, gledam filmove, serije, planinarim, pecam, vozim bicikl... Nemam velikih prohteva, ali opet, život košta. Režije, hrana, bazen, teretana, benzin, za to se mora imati, kafići, restorani, putovanja, garderoba, te stvari me više ne interesuju. Imate li kakav pametan savet? Sigurno ima ljudi koji žive i skromnije", napisao je on i dodao ,,ima li smisla sa takvim budžetom tražiti devojku? Ili i ne pomišljati?".

S obzirom da pojašnjava da mu porodica priča da je sve poskupelo, a da su cene u rangu kao sa Evropskom unijom, pa i skuplje, pretpostavlja se da upravo trenutno i živi u nekoj od zemalja članica.

Pa, šta su ga posavetovali naši sunarodnici?

"Preživljavamo sa oko 45.000 hiljada"

Jedan korisnik napisao je da baka i on preživljavaju sa oko 45.000 dinara, dok ostalo čuva da kupi auto.

- Zvuči neverovatno, ali je izvodljivo, ako ne plaćaš kiriju. Ogromna odricanja su potrebna. Ja najviše uštedim na hrani (ni na šta drugo (osim računa) i ne trošim pare). Od ugljenih hidrata, ogromnom većinom jedem beli hleb iz (pouzdane) lokalne pekare. 28 od 30 dana mesečno za večeru jedem 3 jaja i hleb. Tako već 7 meseci.

Najteže je procesuirati, prelomiti i prihvatiti da ne može da se uživa i ustedi istovremeno. Ljudi sve nekako u podsvesti imaju utisak da mogu nekako na prevaru da uštede, a da se ne odreknu mnogo toga. Ljudska priroda. Isto kao ovi koji bi da smršaju, a da jedu slatkiše svaki dan i da se ne kreću - napisao je u svom komentaru mladić.

- Napravi listu stvari koje su ti neophodne i koliko bi te to koštalo. Dodaj još nešto za ne daj Bože (možda 50 evra mesečno, to sam proceni). Ostalo ili ostavi sa strane ili potroši na neke dodatne stvari koje želiš, ako nije potrebno da ostavljaš - savetuje drugi korisnik.

Ipak, ima i onih koji smatraju da je sa tom sumom skoro pa nemoguće preživeti danas.

- Sa tim novcem ćeš moći samo to, jako skromno da živiš, bukvalno samo da pojedeš i popiješ, da održavaš ličnu higijenu i da se zabaviš ono baš, baš osnovno. Ja bih to više nazvao životarenjem. Jeste minimalno i moguće ali ćeš morati da se odrekneš nekih stvari poput izlazaka, dobre odeće i godišnjih odmora. Takođe automobil samo u krajnjoj nuždi i većinu vremena bi morao da koristiš javni prevoz kako bi ovo moglo da uspe - stoji u jednom od komentara.

Svakako, treba uzeti u obzir i grad u kom se planira život. Jer život u Beogradu sa sobom nosi mnogo veće izdatke.

