Rođen 1950. godine, izgradio je uspešnu poslovnu karijeru kao vlasnik transportnog preduzeća u Lincu, koje je bilo među vodećim u Austriji.

Ipak, srce ga je pre dve decenije vratilo u rodnu Banju Koviljaču, gde je kupovinom „Novog doma“ započeo idejni projekat o hiljadu stanova sa pratećom infrastrukturom, poštom, bankom i ambulantom, želeći da svom kraju podari moderan izgled i novu vrednost.

Osvedočeni filantrop, pomagao je brojne sugrađane u nevolji, a svojim donacijama podržavao je rad ustanova od značaja za zajednicu. Njegova ljubav prema rodnom mestu videla se i u tome što je organizovao i finansirao rok koncerte i druge kulturne sadržaje u Banji Koviljači.

Branko Pejak će ostati upamćen po svom stvaralačkom duhu, nesebičnosti i ljubavi prema Banji Koviljači.

