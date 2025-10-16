Slušaj vest

Prognoze Svetske banke za ukupan rast BDP-a Srbije u ovoj godini iznose 2,8 odsto, dok Evropska banka za obnovu i razvoj predviđa rast od 2,5 odsto. To je znatno slabije od procene Ministarstva finansija sa početka godine, koja je iznosila 4,2 odsto.

Član Saveta guvernera NBS-a Nebojša Savić, i profesor ekonomije na FEFA fakultetu, izjavio je da je došlo do usporavanja privrednog rasta Srbije, ali i globalne ekonomije, pre svega usled geopolitičkih kriza koje su obeležile prethodne godine.

Profesor Nebojša Savić: Najbolji način da se zaštiti životni standard jeste da se zaštiti rast BDP Foto: RTS

U centru pažnje je geopolitika, a ne ekonomija

Nebojša Savić je naveo da su prognoze svetskog BDP-a tokom godine menjane tri puta i da sada iznose između 3 i 3,1 odsto, uz blagi optimizam. Ipak, dodaje da je usporavanje svetske privrede postalo dugoročni trend. Srbija, kaže, beleži rast, ali sporijim tempom.

- Kontinuitet u svetu je kriza - pandemija, ratovi, a pre toga svetska finansijska kriza 2008. godine. Dolazimo do globalne slike u kojoj nije ekonomija u centru pažnje, već geopolitika. Kada pogledamo strategije vodećih zemalja poput SAD, EU i Kine, vidimo da je u vrhu prioriteta bezbednost, odnosno sredstva za vojne programe - objašnjava Savić za RTS i dodaje da je sad fokus velikih na retkim sirovinama i materijalima.

Ističe da Srbija, u novim okolnostima, da bi povećala privredni rast, mora više da ulaže u infrastrukturu i razvoj novih tehnologija, pre svega veštačke inteligencije.

- Srbija ima odlične potencijale da se uključi u razvoj onoga što se u svetu vezuje za veštačku inteligenciju. Zemlje koje sada uhvate korak u tom pravcu obezbediće prosperitet u budućnosti. Potrebno je da se i domaći privatni kapital više uključi u te investicije, a da bude manje oslanjanja na strane direktne investicije. Nova industrijska revolucija je već na sceni - kaže Savić.

Potrebni podsticaji za domaći kapital

Upozorava da je, ipak, domaći privatni kapital osetljiv i nedovoljno spreman za ulaganja, pa su potrebne dodatne mere podsticaja.

- Najbolji način da se zaštiti životni standard jeste da se zaštiti rast BDP-a. Dobro bi bilo da sledeće godine imamo veću stopu rasta, jer to otvara prostor za veći standard i veća ulaganja, kako u klasičnu, tako i u modernu infrastrukturu - naglašava Savić.

Prema njegovim rečima, učešće investicija u BDP-u Srbije trenutno je oko 24 odsto, a potrebno je dostići 25 do 26 odsto kako bi se obezbedila nova radna mesta i ubrzao rast.

- Živimo u veoma kompleksnom svetu, ali su i svetska i naša privreda pokazale bolje rezultate nego što se očekivalo, imajući u vidu geopolitičke rizike krajem prošle i početkom ove godine - zaključuje Savić.

Kurir.rs/ RTS