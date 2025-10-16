INĐIJA DOBIJA DVE KINESKE KOMPANIJE: Predsednik opštine otkrio sve detalje! Prilika za više od 2.000 radnika
U prvoj fazi planirana je izgradnja pogona Tehron na površini od 4.500 kvadratnih metara, uz zapošljavanje 200 radnika u konačnoj fazi. Kompanija se bavi proizvodnjom autodelova za Folksvagen, Porše, Audi i mnoge druge.
Otvaranje pogona planirano je za sredinu 2026. godine, najavio je predsednik opštine Inđija, Marko Gašić
"Predali su zahtev za lokacijske uslove, a u narednih nekoliko dana treba da dobiju odgovor od Urbanizma da znaju u kojim granicama mogu da grade svoje postrojenje. Već su pronašli kompaniju koja će im izvoditi radove. Našli su čoveka koji će voditi kompletan posao, a on je trenutno u Kini na obuci", kazao je Gašić.
Kineska kompanija Mint holding će na 210 hektara zemljišta graditi fabriku električnih vozila, sa planiranom investicijom vrednom 870 mil evra i čak 2.200 novih radnih mesta.
Skupština opštine Inđija je usvojila je i odluku o izradi Plana detaljne regulacije za Napredni centar za mobilnost Srbije, čime su stvoreni formalni uslovi za početak jednog od najvećih ulaganja u istoriji ovog grada, ukazao je Gašić.
Ova investicija deo je šireg dogovora između Vlade Republike Srbije i kompanije Mint holding potvrđenog potpisivanjem memoranduma o razumevanju kojim se otvara put ka izgradnji modernog proizvodnog pogona u Srbiji.
Očekuje se i izgradnja dve velike trafostanice, čime će biti dupliran kapacitet u odnosu na ove koje Inđija ima sada.
"Imamo dovoljno struje za sve kompanije i stanovništvo, ali planovi su takvi da se decenijama unapred planira i to je ono što je potrebno. Reč je o velikoj investiciji, gde će država izdvojiti desetine miliona evra, a početak radova bi trebalo da bude sledeće godine. Imamo dovoljno kapaciteta gasa, međutim pošto se planovi prave unapred sigurno će nam biti potrebna jedna velika gasna stanica. Dogovoreno je sa Srbijagasom izgradnja nove gasne stanice i na tome takođe radimo", kaže Gašić.
BiznisKurir/Dnevnik.rs