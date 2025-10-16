Slušaj vest

U prvoj fazi planirana je izgradnja pogona Tehron na površini od 4.500 kvadratnih metara, uz zapošljavanje 200 radnika u konačnoj fazi. Kompanija se bavi proizvodnjom autodelova za Folksvagen, Porše, Audi i mnoge druge.

Otvaranje pogona planirano je za sredinu 2026. godine, najavio je predsednik opštine Inđija, Marko Gašić

"Predali su zahtev za lokacijske uslove, a u narednih nekoliko dana treba da dobiju odgovor od Urbanizma da znaju u kojim granicama mogu da grade svoje postrojenje. Već su pronašli kompaniju koja će im izvoditi radove. Našli su čoveka koji će voditi kompletan posao, a on je trenutno u Kini na obuci", kazao je Gašić.

Auto industrija

Kineska kompanija Mint holding će na 210 hektara zemljišta graditi fabriku električnih vozila, sa planiranom investicijom vrednom 870 mil evra i čak 2.200 novih radnih mesta.

Skupština opštine Inđija je usvojila je i odluku o izradi Plana detaljne regulacije za Napredni centar za mobilnost Srbije, čime su stvoreni formalni uslovi za početak jednog od najvećih ulaganja u istoriji ovog grada, ukazao je Gašić.

Ova investicija deo je šireg dogovora između Vlade Republike Srbije i kompanije Mint holding potvrđenog potpisivanjem memoranduma o razumevanju kojim se otvara put ka izgradnji modernog proizvodnog pogona u Srbiji.

Očekuje se i izgradnja dve velike trafostanice

Očekuje se i izgradnja dve velike trafostanice, čime će biti dupliran kapacitet u odnosu na ove koje Inđija ima sada.