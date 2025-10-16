Slušaj vest

Zima je pred vratima, a pitanje čime i kako se najpametnije grejati, nikad aktuelnije. Da li ima dovoljno ogrevnog drveta i peleta, kako se kreću cene i isporuke, ko ima pravo na jeftinije drvo preko „Srbijašuma“, i šta građani realno mogu da urade da računi budu manji?

Na ovu temu za Kurir govorili su Aleksandar Šalipur iz JP „Srbijašume“ i Nemanja Milosavljević, majstor za grejanje.

Aleksandar Šalipur Foto: Kurir Televizija

Šalipur: Ljudi se vraćaju na grejanje drvetom i peletom

Šalipur kaže da je plan ya proiyvodnju i prodaju ogrevnog drveta ove godine iznosi oko 942 hiljade metara kubnih:

- Ovo drvo plasiramo kupcima sa kojima sklapamo godišnje ugovore koje oni pretvaraju u pelet ili cepano drvo. Osim firmi sa godišnjim ugovorima, svi naši građani mogu da kupe tokom cele godine do 15 metara kubnih ogrevno drvo kao fizička lica, bez ugovora. Po istoj ceni, koja je 5.269 dinara sa PDV-om - kaže Šalipur.

On objašnjava da se ovo drvo seče i iznosi do šumskog kamionskog puta, gde kamion dolazi i dalje transportuje drvo.

- Ove godine smo fizičkim licima prodali oko 156 hiljada metara kubnih drveta, od nepunih 800 hiljada koliko smo do sada prodali, zaključno sa jučerašnjim danom. Ostalo je oko 144 hiljada metara kubnih, a sigurni smo da ćemo izvršiti realizaciju prodaje i proizvodnje ovog drveta do kraja godine - kaže Šalipur.

Šalipur kaže da je potražnja velike, a po pitanju potražnje i cene navodi:

- Svaka godina je priča za sebe. Godine 2022. bila je otimačina za ogrevnim drvetom, dok je 2023. godine interesovanje splaslo. Ove godine, zbog stanja energenata na svetskom nivou, a nije bilo kiše i nivo reka je vrlo mali, normalno je da ljude hvata panika. Vraćaju se na ogrevno drvo i pelet. Mi smo kompanija koja poslednje tri godine nije menjala cenovnik, sada ulazimo u četvrtu godinu - kaže Šalipur.

Šalipur ističe i da zbog donešenih mera od strane Vlade postoje i smanjene cene za određene stanovnike:

- Penzioneri, ljudi sa invaliditetom, ratni i vojni invalidi, učesnici rata i porodice palih boraca na ovu cenu imaju popusdt od 15%, pa jedan kubik sa PDV-om košta 4.478 dinara na kamionskom putu. Druga kategorija, koja je još ugroženija, socijalno ugrožene porodice, imaju smanjenje na našu osnovnu cenu 36,7 procenata, što znači 2.900 dinara sa PDV-om. Da bi ostvarili ovo pravo oni donose potvrde - kaže Šalipur.

Hiljadu najugroženijih porodica dobiće besplatan ogrev, sa prevozom, u iznosu od 8 metara kubnih.

Nemanja Milosavljević Foto: Kurir Televizija

Milosavljević: Troškovi se ne razlikuju

Milosavljević navodi da je naisplatljiviji način grejanja, ako uzmemo u obzir i ulaganje u sistem grejanja, troškove ogreva, kotlove, centralno grejanje, račune za struju, svaka cena po prosečnoj seni u toku od 5 do 10 godina, beleži vrlo malu razliku.

- Mnogo građana se greje na struju, pogotovo preko kotlova, ali postoji način da uštedimo putem sobnih termostata koji gase grejanje na osnovu temperature u prostoriji. Ako je moguće, dobro je paliti grejanje više noću, manje danju, ali ja nisam za to da se štedi na grejanje zimi i rashlađivanje leti. To su osnovne ljudske potrebe - kaže Milosavljević.

On dodaje da se mehanički termostati razlikuju od savremenih, nisu precizni i nemamo poverenje da će se isključiti na određenoj temperaturi, dok su digitalni termostati pouzdaniji i savetuje građanima da zamene stare ovim novim.

Počela grejna sezona

Juče je i zvanično počela grejna sezona širom Srbije, a na ovu temu za Kurir govorio je Vanja Vukić, direktor Javno-komunalnog preduzeća "Beogradske elektrane".

- Grejna sezona traje do 15. aprila, a počinje 15. oktobra. Ipak, ako vremenski uslovi to zahtevaju, grejna sezona može početi i ranije kako je to bilo ove godine. Već drugog oktobra smo prekinuli funkcionalne probe i počeli smo sa toplim režimom rada, a građani su mogli da osete tople radijatore - kaže Vukić.

Vukić navodi da je bilo manjih kvarova i primedbi, ali već danas grejanje treba da teče bez problema, a kaže da građani mogu i da vrše prijave na kvarove putem poziva na broj.

- Do prekida grejanja može doći ukoliko temperatura pređe 15 stepeni, ali mora biti prekinuto na četiri sata. Postoji mogućnost da u slučaju pada temperature ispod 12 stepeni nastavimo sa grejanjem. Kada je u 18 časova tempertura manja od jednog stepena, onda grejemo 24 časa dnevno. Inače, naš uobičajeni grejni period je od 6 ujutru, do 10 sati uveče - kaže Vukić.

Vukić dodaje da je oko 85 hiljada građana bilo upozoreno da će preći na naplatu po potrošnji, a ne po kvadratu.

Da li su srpske rezerve gasa dovoljne za zimu?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen da se naša država suočava sa teškom situacijom oko energetike, jer je NIS pod američkim sankcijama, a de fakto i pod evropskim sankcijama .Ipak, kako ističe, nada se da će nam u pronalasku rešenja pomoći i Evropska unija.

Kada je reč o rezervama koje je Srbija obezbedila, one teže čak 350 miliona kubnih metara gasa, skladištenih u Banatskom dvoru, kao i 183 miliona kubnih metara koje držimo u Mađarskoj. Da li je ovo dovoljno za zimu, pitali smo stručnjaka za energetsku politiku Miodraga Kapora.

Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

- Čak i da imamo samo te rezerve, to može da bude otprilike dovoljno do kasne zime. Mi ne koristimo gas samo iz tih izvora i ne koristimo samo ruski gas. Kada je 2009. godine bio prekid dotoka prirodnog gasa kroz Ukrajinu, a još uvek nije bio izgrađen balkanski ili turski tok kroz Bugarsku, mi smo dobili ispomoć od EU tokom zime. Cene jesu drugačije, ali možemo da dobijemo gas u slučaju hitnih mera. Možemo da izvozimo gas u Mađarsku, a i Mađarska u Srbiju, a ona je povezana sa ostatkom Evrope - kaže Kapor.

