Predsednik objašnjava da je Srbija i po američkim i pod evropskim sankcijama

U trenutku kada se energetska stabilnost nameće kao jedno od ključnih pitanja za svaku zemlju, Srbija se suočava s izazovima koji dolaze spolja. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS). Nakon razgovora najviših državnih zvaničnika sa predstavnicima Gaspromnjefta i poruka da neće biti nestašica ni krize, otvorila su se i stručna pitanja kako obezbediti dugoročnu energetsku sigurnost i da li Srbija ima dovoljno prostora za strateško delovanje, uprkos sve većim geopolitičkim pritiscima?

Kako Srbija i Hrvatska mogu da reše pitanje tranzita?

Za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" obratio se Davor Štern, bivši ministar privrede Hrvatske i naftni stručnjak. govorio je o neposrednim operativnim i finansijskim posledicama za JANAF, usled američkih sankcija prema Naftnoj industriji Srbije (NIS).

- To što su najave diže se na mnogo veću potenciju nego što zapravon jeste. U današnje vreme 18 miliona evra nije tolika cifra, jasno je da je to skoro 40 odsto prihoda JANAF-a koji su predviđeni do kraja ove godine. JANAF je firma koja već dugo radi i ima veliku zadržanu dobit. Smatram da oni bez problema mogu prebroditi ovo vreme do prestanka mera.

Osvnruo se na obustavljanje isporuke prema Pančevu.

- Ako se isporuke zaustave, kao što već jesu, jasno je da će JANAF imati manji protok kroz svoje cevi. Istovremeno traju pregovori sa mađarskim MOL-om. Biće manje posla za radnike u JANAF-u, manje dolaska tankera, ali šta je tu je, moramo da se prilagodimo.

Šta je sada najrealnije rešenje da Hrvatska popuni oslobođene kapacitete, a Srbija obezbedi snabdevanje?

- Ovo se zna već dugo vremena, verujem da se nije sedelo skrštenih ruku. Jasno je da Hrvatska nema kome drugo da isporučuje osim Mađarskoj i Pančevu. Pregovori sa Mađarskom još traju, oni uzimaju oko 2 miliona tona godišnje. Do kraja godine to je oko 40 odsto prihoda JANAF-a, ima sredstva da preživi taj period - zaključio je Štern.

Deđanski: Ključna saradnja sa Rusima

Stevica Deđanski iz Centra za razvoj međunarodne saradnje podsetio je na to da su sankcije uvedene tokom Bajdenove administracije.

- Amerika očigledno ne želi sada da ih ukine, ali moramo da budemo zahvalni na periodu tokom kojeg smo odlagali sankcije. U situaciji smo da moramo da balansiramo. Moramo da gradimo odnos sa amerikacima kako bismo ublažili tu priču. Rusija takođe mora da zna da smo pouzdan i korektan partner, ali to je neophodno i od njih.

Napomenuo je da je neophodno razgovarati sa Rusima u cilju što ranijeg pronalaska rešenja.

- Nivo sastanka gde je sa jedne strane predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a sa druge strane dva ključna čoveka Rusije za energetiku, koji imaju direktnu podršku Vladimira Putina, doveo je do toga da se razmišlja o rešenjima i ne treba to da kvarimo. Siguran sam da će Rusija kao i do sada pokazati spremnost da izađe u susret, odnosno pomogne da mi ne stradamo jer nismo krivi.

Deđanski kaže da nas obezbeđene naftne i gasne zalihe stavljaju u ubedljivu prednost u odnosu na druge države.

- Mislim da možemo da izguramo da se ništa ne desi narednih 5 do 6 meseci, na osnovu zaliha koje smo ostvarili. Ide zima, ona će biti hladna i videćete zemlje koje se nisu pripremale kao mi, kako će se nositi. Realno je da ćemo imati ekonomski problem ako se sve ne reši. Imaćemo manji prihod kao država, što znači i manje investicije - zaključio je Deđanski.

