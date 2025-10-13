Slušaj vest

Da li NIS raspolaže sa dovoljnom količinom sirove nafte i derivata pitanje je koje brine građane. O budućnosti funkcionisanja ove kompanije za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorili su dr Veljko Mijušković, profesor Ekonomskog fakulteta, Goran Takić, Predsednik Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije i predsednik sindikata NIS-a i Vladan Pavlovic, finansijski konsultant.

Takić je na samom početku građanima poručio da u narednom periodu nema razloga za brigu.

- Ne bih da licitiram, ali u naredna dva meseca sigurno je sve pokriveno, i sa sirovom naftom i sa derivatima. Građani nemaju razlog za brigu. Videli smo da je snabdevanje uredno - kaže Takić.

Istakao je da na sastanicma unutar kompanije nije spomenuta opcija otpuštanja radnika i time odgovorio na optužbe. Što se tiče cene goriva rekao je:

- Sankcije neće imati značajnijeg uticaja na poskupljenje.

Objasnio je i na koji način potrošači mogu platiti gorivo na NIS pumpama.

- Još uvek je keš najveći udeo u celom paketu. Dina svakako prolazi. Visa, Mastercard i American Express više ne prolaze. Sistem "IPS pokaži" i dalje funkcioniše, kompanijske kartice funkcionišu i imamo program lojalnosti "Sa nama na putu".

Mijušković je objasnio koje tačno sankcije su uvedene NIS-u i od strane kojih zemalja ili organizacija.

- Ovo su sankcije SAD-a ka NIS-u i to je to, nema drugih zemalja koje su uključene. Postoji bojazan da dođe do prekida bankarskih transakcija za neke zemlje koje sarađuju sa NIS-om, da oni zbog te saradnje ne bi stali pod neki paket sekundarnih sankcija. Fokus je stavljen na pogrešnu stvar, na to da li će biti energenata ili ne. Moramo da vidimo koje će biti strateško rešenje za kompaniju da izađe iz ovog problema - kaže Mijušković.

Kaže da se sledeći potez očekuje od Rusije.

- U ovom momentu može da se porazgovara isključivo sa ruskim partnerima. Oni su na potezu. Verovatno su pripremljeni na ovaj scenario. Očekujem da će se neko rešenje naći.

Otkrio je da li sankcije NIS-u mogu uticati na ekonomske investicije i razvoj naše zemlje, kao i u kojoj meri.

- Svaka nestabilnost na tržištu, kao i interne, negativan su impuls za investitore. Smanjuju nivo poverenja i posledično kredit rejting zemlje biva reputaciono ugrožen. Rešenje moramo brzo naći da bismo sačuvali ekonomiju zemlje.

Pavlović je napomenuo da platni promet funckioniše normalno u svim bankama, bez obzira što nisu sve prekinule saradnju. Osvrnuo se i na tržišni udeo kompanije NIS koji je ugrožen ovim sankcijama.

- NIS najveći deo prihoda dobija sa domaćeg tržišta. Tržišni udeo je zanemarljiv u smislu onog što imaju u Rumuniji i Bugarskoj, imaju i nekoliko pumpi u Bosni. U procesu su prodaje u Rumuniji i Bugarskoj. Tržište Srbije im je glavno. Ako dođe do pada prodaje, drugi koji su na tržištu plaćaju akcizu. Neće biti stopostotni udar, ali rizik postoji.

