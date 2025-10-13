Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas se sastaje sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandrom Djukovim, od kog kako je naveo, očekuje konkretne predloge za rešenje problema koji je nastao nakon uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije.

Kurir televizija za jutarnji program "Redakcija" proveravala je kakva je trenutna situacija na NIS-ovim pumpama. Sa ulica Čačka izveštava Gordana Injac.

- Ni danas, a ni prethodnih dana na NIS pumpama nije bilo gužvi. Nije bilo gužvi ni na ostalim pumpama, kako u gradu, tako i u prigradskim naseljima. Ono što jeste prisutno na pumpama NIS-a, ne može se plaćati platnim karticama osim dinarskim karticama i plaćanje u kešu - rekla je Gordana Injac.

Injac je razgovarala i sa Draganom Čakarevićem, direktorom preduzeća Euroline, koji u svojoj floti ima više od 100 kamiona. On je istakao da za sada nema razloga za paniku.

- Za sada nema potrebe za brigom. Država je blagovremeno reagovala po informacijama koje imamo mi kao članovi i osnivači udruženja. To je udruženje Savet transportera i logističara iz Beograda. Nafte ima dovoljno do kraja godine. Na pumpama nema gužvi i još uvek nema nikakvih problema. Šta će biti zavisi mnogo od današnjeg sastanka glavnog čoveka iz Rusije koji dolazi na pregovore u našu državu, da se vidi šta ćemo dalje i kako ćemo - rekao je Čakarević.

On je ukazao i na širi kontekst problema:

- U stvari, veliki je problem celoj priči velikih sila, a zna se šta je u pitanju između Amerike i Rusije, gde mi trpimo sve to, a ispaštamo, zbog nekih pređašnjih vremena.

Međutim, istakao je da prevoznike trenutno brine još jedan problem, broj dana koje njihovi vozači mogu da provedu u Šengenskoj zoni.

- Mislim da je mnogo manji problem nafta, veći je problem brojanje dana provedenih u Šengenskoj zoni vozača koji obavljaju transport u Evropi. Ako se to desi, ne treba nam ni nafta, neće nam trebati ništa, privreda će mnogo trpeti, jednostavno neće moći da funkcioniše - rekao je Čakarević.

Prema njegovim rečima, Savez transportera i logističara broji preko 600 članova, sa oko 3.600 voznih jedinica u teretnom transportu i preko 500 autobusa. U Čačku trenutno ima više hiljada vozila, uglavnom kamiona koji svakodnevno krstare Evropom, zbog čega bi eventualna nestašica goriva bila veliki udarac za ovu industriju.

Izveštaj iz Niša pokazuje sličnu sliku, što je prenela Violeta Milićević.

- Gužvi nema, nije bilo gužvi ni prethodnih dana, ništa se nije promenilo. To je slika kada su NIS pumpe u pitanju u odnosu na onaj prvi dan kada su građani saznali za američke sankcije prema ovoj pumpi - rekla je Violeta Milićević.

Ona je istakla i da je došlo do sniženja cene goriva.

- Jedino što se promenilo jeste cena i to niža cena, dizel košta ovog jutra 194 dinara, a benzin 178 dinara i tako će, kažu, biti do petka. Građani Niša ne prave zalihe, ne vidimo onu sliku iz 90-ih godina koju smo možda očekivali da u kanticama toče gorivo, sasvim normalno dođu na pumpu, natoče koliko treba. Ja sam ih malo i pitala, čak su se šalili sa mnom da toče uvek isto za 1.000 do 2.000 dinara.

Situacija je stabilna, a plaćanje je, kao i u Čačku, moguće samo gotovinom i dinarskom karticom.

