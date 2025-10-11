Slušaj vest

Kompanija NIS obavestila je javnost da kompaniji do sada nije produžena posebna licenca Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država, koja omogućava nesmetano operativno poslovanje.

Samim tim, građani strahuju da će doći do nestašice goriva, iako su nadležni više puta upozorili da do takvih scenarija u narednom periodu neće doći.

Novinarka Kurir televizije, Aleksandra Dražić, otišla je do Republike Srpske da proveri kakva je situacija sa gorivom.

- Građani iz pograničnih mesta Srbije, iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, u prethodnih nekoliko dana pojačali su svoje odlaske preko granice u susedstvo kako bi na vreme, zbog neizvesnosti sa gorivom u Srbiji, nabavili dovoljne količine. To je dozvoljeno ukoliko dolazite u susednu Bosnu i Hercegovinu da sipate ovde gorivo, s obzirom da, naravno, većina ovde i boravi neko vreme i obavi kupovinu, a zaista su cene i dosta povoljne.

Zbog čitave situacije i neizvesnosti sa gorivom koja nas je pratila prethodnih nekoliko dana dok nisu nastupile američke sankcije, ljudi su dolazili i po dosta povoljnim cenama ovde sipali gorivo:

- Cene dizela i benzina iste. One iznose 2,25 maraka, što je otprilike oko 132 dinara. Svakako da je povećan broj onih koji su prešli granicu i došli u BiH po gorivo, a verovatno će se tako nastaviti u nekom narednom periodu. I inače je gorivo dosta povoljnije ovde u Bosni i Hercegovini u odnosu na Srbiju, a sada je samim tim i situacija, odnosno verovatno i volja građana veća da dođu i da se obezbede na vreme.

