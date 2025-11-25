Slušaj vest

Proces zamene vozačkih dozvola na nivou cele Evropske unije traje već nekoliko godina. Milioni vozača postepeno menjaju svoje stare dozvole za novu, standardizovanu verziju koja je usklađena sa propisima EU.

Prema tim evropskim standardima, vozačke dozvole u svim državama članicama treba da budu ujednačene. Zbog toga svi vozači koji su dozvolu dobili pre 19. januara 2013. moraju da je zamene najkasnije do 2033. godine.

Zamena u etapama

Proces zamene vozačkih dozvola do 2033. godine odvija se postepeno. Kako navodi nemačka vlada, cilj je da se rasterete nadležne službe i izbegnu duga čekanja. Primera radi, oni koji su vozačku dozvolu dobili između 1999. i 2001. godine moraju da je zamene do 19. januara 2026.

Cilj nove regulative jeste da sve dozvole u Evropi budu bezbednije, teže za falsifikovanje i prilagođene mašinskom očitavanju. Novoizdate dozvole već ispunjavaju ove uslove, dok vlasnici starijih plastičnih kartica ili papirnih dozvola treba da izvrše zamenu najkasnije do sredine januara 2026. godine.

Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Kako se vrši zamena?

Sam postupak zamene vozačke dozvole je prilično jednostavan. Potrebno je podneti zahtev nadležnoj službi za izdavanje vozačkih dozvola. Nisu potrebni lekarski pregledi niti polaganje bilo kakvog testa. Cena nove EU vozačke dozvole kreće se od oko 25 do nešto više od 30 evra, u zavisnosti od mesta stanovanja.

Važno je naglasiti da, čak i ako ne obavite zamenu na vreme, ne gubite pravo na vozačku dozvolu.

Ipak, ukoliko vas policija zaustavi sa isteklom dozvolom, možete dobiti upozorenje i novčanu kaznu od 10 evra, čime se slučaj smatra završenim.

Ako planirate putovanje u inostranstvo, preporučljivo je da na vreme zamenite dokument, jer kazne i pravila variraju od zemlje do zemlje. Vozačka dozvola kojoj je istekao rok može stvoriti probleme tokom kontrole i čak vam onemogućiti nastavak puta.

Takođe, imajte u vidu da rent-a-car kompanije najverovatnije neće prihvatiti staru, nevažeću dozvolu, pa nećete moći da iznajmite vozilo.