Danas je na mrežama osvanula fotografija jedne nesvakidašnje stvari koja je ubrzo pobrala komentare korisnika društvenih mreža. 

Naime, kako se može videti na fotografiji agencije Rina, na policama jedne benzinske pumpe na auto-putu Miloš Veliki osvanula je čaša koju možete kupiti za 89 dinara — ali ne bilo koja, nego sa ledom!

I to 5 kocki leda, kako se dodaje. 

I dok su se pojedini čudili zašto se i otkad prodaje led u čašama, drugi su se složili da se ovakva scena viđa često po prodavnicama u svetu. 

Šta vi mislite o ovome? Pišite nam u komentarima da li biste kupili i zašto?

Kurir.rs

