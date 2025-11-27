Slušaj vest

Događaj je organizovan uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Nagrađene preduzetnice su iz različitih delova Srbije, a osmislile su cirkularna rešenja u oblastima kao što su poljoprivreda, arhitektura, proizvodnja hrane, kozmetike i tekstila. Sprovođenje ovih rešenja doprineće smanjenju otpada i uštedi prirodnih resursa, kao i razvoju ženskog preduzetništva, dok će na tržištu ponuditi održive proizvode i usluge.

Pomoćnica ministarke zaštite životne sredine Teodora Spasojević istakla je da je Ministarstvo posvećeno razvoju cirkularne ekonomije kao jednom od alata za dostizanje održivog razvoja.

- U partnerstvu sa UNDP-em pružamo podršku lokalnim zajednicama, kao i privrednom i naučno-istraživačkom sektoru, u realizaciji inovativnih ideja i rešenja za primenu cirkularne ekonomije. Ove godine u fokusu nam je podrška ženskom preduzetništvu u cirkularnoj ekonomiji i neformalnim sakupljačima otpada - rekla je Spasojević.

Govoreći o inicijativi "Prihvati cirkularni izazov" koju Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi od 2022. godine, navela je da je u njoj do sada učestvovalo preko 20 kompanija koje su se dobrovoljno obavezale da sprovedu mere u skladu sa principima cirkularne ekonomije i održivog razvoja.

- Na postignute rezultate smo veoma ponosni i oni nam pružaju podstrek da i dalje podržavamo projekte kojima se doprinosi zaštiti životne sredine kao preduslovu za zdrav i kvalitetan život našeg stanovništva - dodala je Spasojević.

Rukovodilac sektora za vitalni razvoj Programa Ujedinjenih nacija u Srbiji, Žarko Petrović, rekao je da UNDP pomaže razvoj cirkularne ekonomije u okviru šire inicijative za ubrzanje zelene tranzicije, koju sprovodi uz podršku Evropske unije, Švedske, Švajcarske, Vlade Srbije i GEF-a.

- Do sada smo obezbedili sufinansiranje u vrednosti od 4 miliona dolara, što je omogućilo da širom Srbije zaživi više od 100 cirkularnih inicijativa i investicija, čija je ukupna vrednost veća od 30 miliona dolara. One već doprinose smanjenju otpada, očuvanju prirodnih resursa i otvaranju zelenih radnih mesta - istakao je Petrović.

Ukupan nagradni fond koji je dodeljen za cirkularne inicijative preduzetnica iznosio je 240.000 dolara, a pojedinačne nagrade su se kretale u vrednosti od 5.000 do 20.000 dolara, u zavisnosti od kompleksnosti inovacije.

Jelena Janković iz udruženja „Zona eksperimenta”, koje proizvodi nameštaj od građevinskog tekstilnog otpada, kaže da je cirkularna nagrada bila ključni podsticaj da zaživi Eco×Deco inicijativa koja spaja reciklažu, dizajn i žensko preduzetništvo.

- Podrška mi je omogućila da materijal koji obično nema vrednost pretvorim u proizvod, a ceo proces je bio konkretan, podsticajan i inspirativan. Ovo iskustvo mi je pokazalo da male ideje mogu postati značajni pomaci kada dobiju pravu vrstu podrške - kaže Janković.

Cirkularna nagrada bila je presudna i u slučaju preduzetnice Mine Vereš, koja je razvila prirodni sok od tamjanike „TamTaNika” i preradu ostataka biomase u dodatak za superhranu.

- Zahvaljujući ovoj podršci započeli smo istraživanja nutritivnih svojstava brašna napravljenog od komine, nakon proizvodnje soka od grožđa. Ovaj projekat predstavlja naš prvi korak ka potpunoj valorizaciji otpada i kreiranju novih, zdravih proizvoda iz lokalnih resursa - objašnjava Vereš.

Osim inovacija preduzetnica, predstavljene su i inicijative koje su nagrađene u okviru prošlogodišnjih javnih poziva UNDP-a u oblasti cirkularne ekonomije - za saradnju nauke i privrede, kao i za podršku integraciji neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u formalni sistem upravljanja otpadom. Takođe, predstavljene su i inicijative koje su sprovele velike kompanije u Srbiji: Delta Holding, Nestle i Steel Impex, kao odgovor na Cirkularni izazov Ministarstva zaštite životne sredine, čime daju primer ostalim, manjim kompanijama u sektoru poljoprivrede, ugostiteljstva i reciklažnoj industriji.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta „Smanjenje ugljeničnog otiska lokalnih zajednica primenom principa cirkularne ekonomije u Republici Srbiji – Cirkularne zajednice”, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).