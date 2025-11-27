Slušaj vest

Kako je naglasila, reč je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za glavni grad.

Na sastanku sa ambasadorkom Francuske Florans Ferari i predstavnicom francuskog Ministarstva ekonomije Magali Sezan, Sofronijević je poručila da će realizacija projekta omogućiti da Beograd konačno dobije modernu metro mrežu i "stane rame uz rame sa evropskim metropolama".

- Izgradnja metroa je ulaganje u budućnost Beograda, u brži, efikasniji i ekološki održiv prevoz. Ovaj projekat pokazuje da Srbija ima kapacitet da realizuje najsavremenije infrastrukturne poduhvate - izjavila je ministarka.

Tokom razgovora razmotreni su i drugi projekti u saradnji sa Francuskom, među kojima su fabrika za preradu otpadnih voda, modernizacija železničkog sistema, unapređenje lokalne infrastrukture i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava. Aleksandra Sofronijević je posebno istakla i važnost koncesije beogradskog aerodroma kao dela ukupne modernizacije saobraćajne mreže.

Ona je ocenila da su odnosi Srbije i Francuske stabilni i zasnovani na poverenju, uz uverenje da će partnerstvo dve zemlje dodatno jačati. Istovremeno je ambasadorki Ferari poželela uspeh na novoj dužnosti.

Kako je saopštilo Ministarstvo, sastanak potvrđuje obostranu posvećenost velikim infrastrukturnim ulaganjima koja će imati direktan uticaj na razvoj Srbije i kvalitet života građana.