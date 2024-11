Dvadeset i nešto godina kasnije, iste planove čuli su građani Soluna, u Grčkoj, ali jedno im je bilo zajedničko sve ove godine - ni Beograd ni Solun nisu dobili metro. S tim što se situacija u Solunu ipak menja - metro će uskoro biti u upotrebi, iako Solunjani imaju ozbiljan problem: gde god da zabiju ašov, naiđu na arheološko nalazište, pa moraju da menjaju trasu, dozvole arheolozima da prouče lokalitet, odnesu artefakte ili, jednostavno, sve ograde i stave staklo, kako bi turisti mogli da ga vide. A do tada, da krstare ovim prelepim gradom autobusima.

Ako ste išli u Slovačku, onda ste primetili da ni Slovaci nemaju metro, iako ste to verovatno očekivali. Karta Evrope na kojoj su obeležene zemlje bez metroa izgleda interesantno.

U najpoznatijem projektu iz 1976. godine, bilo je predviđeno pet samostalnih linija metroa i četiri linije nezavisnog regionalnog metroa, sa prvom fazom od dve linije na trasama Stari Merkator — Vukov spomenik i Dorćol — Autokomanda. Od svojih zagovornika opisivan kao u evropskim milionskim gradovima "aksiom koji se ne dokazuje“ i "alfa i omega priče o saobraćaju u Beogradu“, a od protivnika kao predimenzionirani "prevaziđeni koncept pravljen za neka druga vremena“, projekat beogradskog metroa je slavljen, suspendovan, ponovo oživljavan i u Generalnom urbanističkom planu Beograda do 2021. godine usvojenom 2003. napušten u korist lakog šinskog sistema nazvanog "Beogradski laki metro“.

Skupština grada Beograda je u junu 2010. usvojila informaciju o izradi dokumenta kojim bi se definisali osnovni zahtevi u izgradnji beogradskog metroa, prema kojem će se metro graditi kao nezavisan šinski sistem, bez ukrštanja s ostalim drumskim saobraćajem, sa dva osnovna pravca od Zemuna i Novog Beograda do Ustaničke ulice, i od Karaburme do Banovog brda i Vidikovca, sa ukrštanjem u centru grada. Linije bi bile vođene podzemno kroz centar grada i iznad zemlje gde je to moguće.