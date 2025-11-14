Vučić je najavio da ćemo do 15. decembra potpisati i komercijalni ugovor sa francuskom kompanijom Almstom za izgradnju prve linije beogradskog metroa , koju bismo mogli da dobijemo za dve i po do tri godine.

- Mi ćemo do 15. decembra potpisati konačno i komercijalni ugovor za izgradnju prve linije metroa sa francuskom kompanijom Alstom, dakle u narednih mesec dana. I taj posao završavamo ili krećemo u finalizaciju, da bismo za dve i po godine imali prvu liniju metroa, dve i po, tri, potpuno je sve jedno, ali Beograd dobija konačno metro - rekao je Vučić.