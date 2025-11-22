Slušaj vest

On je rekao da su krtice duge po 130 metara i prečnika 12,3 metra, da su kupljene dve a da će jedna biti istovarena i instalirana kod Pančevačkog mosta da bi krenula ka Trgu Republike, Skadarliji i Beogradskom sajmu, a druga će biti instalirana na Makiškom polju kod Železnika.

- Lepa je stvar što smo mi, na primer te krtice, dobili po nižoj ceni od drugih država koje su kupovale tu mašinu, upravo zbog kineske spremnosti da na osnovu čeličnog prijateljstva dva predsednika i dva naroda daju taj popust i da navale i na posao što se tiče isporučivanja tih mašina i da mi njih dobijemo početkom sledeće godine već u Beogradu i da one krenu 2026. da kopaju - rekao je on.

Foto: Ministarstvo Građevinarstva I Saobraćaja

Naveo je da će Beograd imati automatizovanu voznu kompoziciju, kao što imaju i najsavremeniji gradovi poput Katara, Dohe, Rijada.

Rekao je da se ceo projekat radi sa inostranim partnerima, Francuzima, Kinezima a da su treći partner Rusi.

Prema njegovim rečima mi smo kroz istoriju kao narod bili u nekim periodima siromašniji, u nekim periodima bogatiji, ali nikad nikom ništa nismo oteli i da je takva i strategija grada Beograda kada je reč o eksproprijaciji i isplati građana koji su na trasi metroa.

Prvi otvor na Čukaričkoj padini

- Mesto gde je prvi ventilacioni evakuacioni otvor u Beogradu jeste na Čukaričkoj padini. Tu imamo 22 porodice, ljudi su isplaćeni u skladu sa zakonom. Svakom je isplaćen svaki kvadrat placa i domaćinstva. Od 2021. do danas Vlada Srbije, pošto je metro projekat koji vlada u potpunosti finansira, za te eksproprijacije isplatila oko 50 miliona evra, nešto malo više od šest milijardi dinara", naveo je Čučković.

Govoreći o Novom Savskom mostu rekao je da je stiglo sedam barži i da je ta konstrukcija teška oko 7.000 tona, istovarena kod Brankovog mosta i sklapaće se tako da ćemo tokom 2026. godine da vidimo završen drugi stub u vodi.

Foto: Beoinfo

- Očekujemo da se tokom 2026. taj luk vidi i da taj tzv. mali metro, kako ga Šapić zove, koji čine direktno novi Srpski most na mestu Starog Savskog i tunel od Ekonomskog fakulteta do 29. novembra, odnosno od Despota Stefana, bude buduća saobraćajna kičma Beograda. Njome ćete moći iz pravca Beograda i Novog Zemuna stići na Mirijevo, na Karaburmu i ka levoj obali za 20-ak minuta, zato što će to biti direktna veza. Biće nezavisna u odnosu na tramvaje, za razliku od Starog Savskog mosta - istakao je Čučković.

Iseljavanje iz centra grada

Naveo je da će saobraćajnica od Ekonomskog fakulteta ići pravo preko parka u brdo i da će tu biti dva porta.

- Kamenička od 3. do 5., Lomina od 6. do 8., Gavrila Principa od 35. do 41, to su adrese koje su zvaničnom odlukom Vlade Srbije proglašene za eksproprijaciju. Sada se radi veštačenje tih lokacija, daju se ponude građanima a tu ima oko 50 porodica, one će da budu isplaćene da pronađu novo svoje stambeno područje za svoju porodicu - rekao je Čučković.

Naveo je da je sa strane Palilule, odnosno iz pravca Despota Stefana, gde je izlazno-ulazni portal tunela, imovinski rešeno sve i tu nema nikakvih prepreka.

Prema njegovim rečima "Jaroslav Černi" koji završava taj projekat, objavio je početak pripremnih radova sa te strane i tunel bi trebalo da bude pušten u saobraćaj 2030. godine.

Kada je reč o radovima na saobraćajnicama u Beogradu rekao je da je 670 ulica popravljeno, da se trenutno završava strogi centar odnosno ulice Makedonska i Nušićeva, posle čega sledi zimska pauza.

"Suština ovih radova jeste da se rastereti raskrsnica kod Doma omladine. Nušićeva će da bude dvosmerna, za javni prevoz i za taksi vozila, da možete da idete direktno iz Makedonske u Terazijski tunel, u Nušićevu i pravo u Terazijski tunel, da ne morate da se vrtite kod Doma omladine", rekao je Čučković.