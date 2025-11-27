Slušaj vest

Novim rešenjem, osnovica će, uz planirano povećanje od 5,1 odsto, iznositi 6.528,24 dinara.

Uzimajući u obzir povećanje osnovice i izmene Uredbe o koeficijentima za zaposlene u sistemu socijalne zaštite, koje su usvojene na inicijativu ministra za rad i zapošljavanje Milice Đurđević Stamenkovski, od 1. januara naredne godine, nijedan zaposleni u sistemu socijalne zaštite neće primati osnovnu platu koja je manja od iznosa prosečne minimalne neto zarade u Srbiji, navodi se u saopštenju.

Do sada su u sistemu postojale čak četiri različite osnovice, što je u praksi dovodilo do nejednakosti prilikom svakog usklađivanja zarada.

- Uvođenjem jedinstvene osnovice stvaramo fer i ujednačene uslove za sve zaposlene, bez obzira na ustanovu ili vrstu usluge u kojoj rade. Ova promena je jedan od ključnih koraka u našem nastojanju da izgradimo zdrave i održive temelje sistema socijalne zaštite, u kojem se rad svih stručnjaka i saradnika vrednuje na pravičan i transparentan način", istaknuto je u saopštenju.

Ministarstvo dodaje da će nastaviti da unapređuje položaj zaposlenih i ukupne uslove rada, jer su oni osnov stabilnog i kvalitetnog sistema podrške građanima.

Biznis Kurir/Blic

Ne propustiteInfoBizZnačajan porast plata: U Moravičkom okrugu najveća prosečna zarada u Lučanima, slede Gornji Milanovac i Čačak...
17641659691708512135168301736016786250721569068573guca-varosica-foto-rina (1).jpg
InfoBizOVA RADNA MESTA PO SRBIJI NIČU KAO PEČURKE, ALI NEMA KO DA RADI: Plate i do 300.000, ali mnogi nisu spremni da poštuju ova pravila
Pare frizerski salon
Moj biznisIma samo 19 godina, a mesečno uzme 4.000 evra: Ispovest konobarice iz luksuznog hotela – zarađuje više nego diplomirani softverski inženjer, a tek bakšiš
posao.jpg
DruštvoOvo je prava istina o životu u Švajcarskoj! Gastarbajteri progovorili o platama i troškovima, tačno u dinar otkrili koliko im ostane
Švajcarska zastava,. silueta muškarca i evri