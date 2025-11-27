InfoBiz
Značajan porast plata: U Moravičkom okrugu najveća prosečna zarada u Lučanima, slede Gornji Milanovac i Čačak...
Prosečna neto zarada u septembru u Moravičkom okrugu iznosila je 94.660 dinara (prethodni mesec 91.476), saopštio je Reublički zavod za statistiku.
Najveće zarade se beleže u Lučanima 103.022 (u septembru 102.330), a potom slede Gornji Milanovac sa 95.751 (94.782), Čačak sa 95.229 (91.050) i Ivanjica 84.144 (80.472).
Prosečne septembarske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 101.085, Valjevo 97.344, Kraljevo 92.367, Kragujevac 102.672, Kruševac 96.655…
Prosečna septembarska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 109.147 dinara (prošli mesec 105.590).
