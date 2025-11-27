Slušaj vest

Prosečna neto zarada u septembru u Moravičkom okrugu iznosila je 94.660 dinara (prethodni mesec 91.476), saopštio je Reublički zavod za statistiku.

Najveće zarade se beleže u Lučanima 103.022 (u septembru 102.330), a potom slede Gornji Milanovac sa 95.751 (94.782), Čačak sa 95.229 (91.050) i Ivanjica 84.144 (80.472).

Prosečne septembarske plate u gradovima u okruženju slične veličine: Užice 101.085, Valjevo 97.344, Kraljevo 92.367, Kragujevac 102.672, Kruševac 96.655…

Prosečna septembarska zarada bez poreza i doprinosa u Srbiji iznosila je 109.147 dinara (prošli mesec 105.590).

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteInfoBizZbog čega se dešava da bankomat "proguta" karticu? Ovo su najčešće greške i koraci koje morate da preduzmete
bankomat kartica
InfoBizMilionska investicija automobilskog giganta u Srbiju: Kinezi planira otvaranje fabrike u Sremskoj Mitrovici, praviće 5.000 kola godišnje
Delegacija JMEV u Sremskoj Mitrovici
InfoBizHoćemo li moći da dižemo novac iz banaka? Finansijski savetnik Vladimir Vasić detaljno analizirao mogući scenario - "Postoji mogućnost da budemo..."
bankomat rafinerija Vladimir Vasić