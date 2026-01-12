Slušaj vest

Postoji jaka tendencija poskupljenja garažnih mesta u glavnom gradu, te je gotovo izvesno da će ove godine cene garaža dostići nivo cena stanova, smatra Milić Đoković, procenitelj i stručnjak za nekretnine.

- Svi smo svedoci da je u glavnom gradu vrlo teško doći do parking mesta. Naše stare zgrade su tako projektovane da je jedno parking mesto predviđeno za ceo sprat. Danas je međutim realnost da svaki stan ima najmanje dva automobila, što čini pronalaženje parkinga gotovo nemogućim, kaže Đoković.

Rekordna cena parking mesta

On napominje da je tržište garaža postalo veoma konkurentno i da je cena parking mesta sada na rekordnim nivoima, zbog čega je nužno razmisliti o alternativama za rešavanje problema parkiranja u urbanim sredinama.

- Jedno od mogućih rešenja su parkinzi na spratove. Potrebno je da nam se omogući da pravimo takve parkinge putem tendera. To bi mogao biti korak ka smanjenju problema nedostatka parking prostora u Beogradu i drugim većim gradovima, dodao je Đoković.

U poslednjim godinama, garaže i parking mesta postaju pravi luksuz, jer je sa rastom broja vozila, potreba za parkingom u urbanim područjima drastično porasla. Problem sa parkiranjem i nedostatkom prostora u većim gradovima predstavljaju izazov za sve vozače na dnevnom nivou jer se svaki dan suočavaju sa teškoćama pronalaženja parking mesta.

Da li će pasti cene stanova

Stručnjaci očekuje blagi rast cene kvadrata, drastičnih poskupljenja neće biti, ali neće doći ni do pada cena nekretnina.

- Tržište nekretnina u 2026. godini biće prilično komplikovano, uz napomenu da na kretanja cena utiče više faktora. Pre svega, može se očekivati blagi rast cene kvadrata, a kao glavni razlog navodi se manji broj registrovanih građevinskih dozvola u 2025. u odnosu na na prethodnu. Ukoliko je manje novogradnje, a potražnja ostaje konstantna, rast cena je neminovan, kaže Đoković.

Drugi važan faktor su domaći investitori, koji, prema njegovim rečima, nemaju mnogo alternativnih opcija za ulaganje. Berza je slaba, druge investicije nose veći rizik, dok se nekretnine i dalje doživljavaju kao sigurna investicija.

Posebno ističe i tendenciju rasta cena garažnih mesta.

- Na kretanje cena nekretnina može i da utiče i novi zakon o legalizaciji „Svoj na svome“. Na sekundarnom tržištu jeftinijih nekretnina interesovanje je već sada veliko, što može dovesti do povećanja ponude, potražnje i cena na tom segmentu tržišta, dodao je on.