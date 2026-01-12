Slušaj vest

Savezni tužioci u SAD pokrenuli su krivičnu istragu protiv predsednika američkih Federalnih rezervi (FED) Džeroma Pauela zbog njegovog svedočenja u Kongresu SAD u junu, koje se odnosilo na renoviranje sedišta centralne banke u Vašingtonu vredno 2,5 milijardi.

Snizio kamtane stope

Pauel je, prenosi CNN, ocenio da je istraga direktna posledica njegovog dugotrajnog sukoba sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa oko kamatnih stopa, navodeći da je reč o rezultatu "pretnji i kontinuiranog pritiska" izvršne vlasti.

"Pretnja krivičnim optužbama posledica je toga što Federalne rezerve određuju kamatne stope na osnovu naše najbolje procene šta je u interesu javnosti, a ne prema preferencijama predsednika", naveo je Pauel.

Istraga, prema oceni analitičara, dodatno pojačava pritisak na nezavisnost Federalnih rezervi, koja je ključna za vođenje monetarne politike bez političkog uticaja.

Pauel je istakao da je u pitanju sposobnost centralne banke da donosi odluke zasnovane na ekonomskim pokazateljima, a ne na političkoj prinudi ili zastrašivanju.

Provera mogućih zloupotreba

Portparol Ministarstva pravde SAD Čed Gilmartin odbio je da komentariše istragu, navodeći da je prioritet provera eventualne zloupotrebe sredstava poreskih obveznika, dok je Tramp izjavio da nema saznanja o istrazi, ali je ponovio kritike na račun Pauelovog rada.

Tramp je u više navrata kritikovao Pauela zbog odbijanja da dodatno smanji kamatne stope i zapretio njegovom smenom, iako Pauel tvrdi da predsednik nema ovlašćenja za takav potez.

Federalne rezerve su u drugoj polovini prošle godine tri puta smanjivale kamatne stope, ali su zvaničnici najavili pauzu u daljem popuštanju monetarne politike.

Istraga dolazi u trenutku kada se Tramp priprema da objavi kandidata za naslednika Pauela, čiji mandat ističe u maju. Pojedini republikanski i demokratski senatori već su poručili da će se protiviti potvrđivanju bilo kog kandidata za čelnu funkciju u Federalnim rezervama dok se ovaj slučaj ne razjasni.