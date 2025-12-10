Slušaj vest

Fokus investitora usmeren je ka Sjedinjenim Američkim Državama, gde će Federalne rezerve večeras u 20.00 časova objaviti odluku o kamatnim stopama.

Analitičari procenjuju da šansa za sniženje kamatnih stopa iznosi oko 87 odsto. Nakon odluke, očekuju se i projekcije FED-a za narednu godinu, što tržišta takođe nestrpljivo čekaju.

Monetarnu politiku sutra će ažurirati i Švajcarska nacionalna banka, dok će sledeće nedelje, 18. decembra, svoje odluke o kamatama objaviti Banka Engleske i Evropska centralna banka.

Frankfurtski DAX je jutros pao za 0,36 odsto, a francuski CAC 40 za 0,29 odsto. Britanski FTSE 100 blago je porastao za 0,07 procenata, dok je moskovski MOEX ojačao za 0,71 odsto.

Pred otvaranje berzi u SAD, terminski indeksi pokazuju pad Dow Jonesa od 0,38 odsto i S&P 500 od 0,09 odsto, dok Nasdaq beleži rast od 0,13 procenata.

Evropski gasni fjučersi za januar na TTF-u danas koštaju 27,395 evra po megavat-satu. Cena sirove nafte porasla je na 58,264 dolara, a Brenta na 61,961 dolar.

Zlato je pojeftinilo na 4.199,20 dolara po unci, dok je cena pšenice pala na 5,3108 dolara po bušelu. Na Forex tržištu, evro vredi 1,163527 dolara, što je rast od 0,21 odsto u odnosu na početak trgovanja.