Evropski berzanski indeksi pre dve nedelje beležili su pad, kao i cena zlata, koja je spala ispod granice od 4.000 dolara po unci. Investitori su sa nestrpljenjem očekivali objavu kvartalnih rezultata kompanija poput BP-a, Filipsa i Ferarija, prenosi CNBC.

Tri zvaničnika američkih Federalnih rezervi izrazila su sumnju u mogućnost dodatnog ublažavanja monetarne politike narednog meseca, što je dodatno uticalo na kretanje cena zlata.

Tržište trenutno procenjuje da je verovatnoća smanjenja kamatnih stopa u SAD tokom decembra oko 65 odsto, dok je pre samo nedelju dana ta procena iznosila više od 90 odsto.

Ko je sve pretrpeo štetu?

Indeks Frankfurtske berze DAX 4. decemvra u 9.30 časova pao je za 1,5 odsto na 23.760,83 poena, dok je francuski CAC 40 zabeležio pad od 1,35 odsto i sada iznosi 8.000,36 poena. Britanski FTSE 100 oslabio je za 0,76 odsto, na 9.627,40 poena.

Moskovska berza nije radila zbog državnog praznika, Dana narodnog jedinstva, koji se obeležava u znak sećanja na događaje iz 1612. godine, kada je Moskva oslobođena od poljskih i litvanskih osvajača.

Na američkom tržištu, pred otvaranje berzi, vrednost indeksa Dow Jones pala je za 0,48 odsto i iznosi 47.336,68 poena, dok je S&P 500 zabeležio rast od 0,17 odsto na 6.851,97 poena, a Nasdaq porastao za 0,46 odsto, na 23.834,72 poena.

Na evropskom tržištu energenata, fjučersi gasa za decembar na berzi TTF trgovali su se po ceni od 31,920 evra za megavat-sat.

Cena sirove nafte pala je na 60,478 dolara po barelu, dok je nafta Brent zabeležila cenu od 64,334 dolara. Zlato se trenutno trguje po ceni od 3.995,22 dolara za uncu, dok je pšenica poskupela na 5,4524 dolara po bušelu (jedan bušel iznosi 27,216 kilograma).

Na valutnom tržištu Forex, vrednost evra u odnosu na američki dolar iznosila je 1,15240 dolara, što predstavlja rast od 0,04 odsto u odnosu na početak tadašnjeg trgovanja.