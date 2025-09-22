Slušaj vest

Razlog za otpuštanja radnika leži u tome što prodaja električnih vozila ne ispunjava očekivanja, a od januara 2026. fabrika prelazi sa dosadašnjeg dvosmenskog na jednosmenski režim rada.

Plan restrukturalizacije, započet još 2024. godine, predviđao je gašenje 2.900 radnih mesta u Nemačkoj do kraja 2027, uz otpremnine i modele prevremenog penzionisanja, a najnovijom odlukom je brojka povećana za još 1.000 ljudi

Ukoliko se plan sprovede, Ford će u Kelnu imati oko 7.600 zaposlenih, tri puta manje nego krajem prethodne decenije, prenosi Tagesšau.

Nemački sindikat IG Metal ocenio da je fabrika u Kelnu zadobila "još jedan težak udarac".

Predstavnici zaposlenih upozoravaju da smanjenje proizvodnje i prelazak na jednosmenski režim rada pokazuje da menadžment američke firme nema jasnu strategiju za evropsko tržište.

Ford je u 2023. u potpunosti promenio svoju fabriku u Kelnu u pogon za proizvodnju električnih vozila, u šta je uloženo gotovo dve milijarde evra.

Prodaja električnih vozila je, međutim, znatno sporija nego što je Ford očekivao. Prema podacima nemačkog Saveznog zavoda za motorna vozila (KBA), od januara do avgusta 2025. u Nemačkoj je registrovano oko 74.000 novih Fordovih putničkih vozila, od čega 20.000 električnih.

Američki Ford je prilikom ulaganju u fabriku u Kelnu računao da će električni automobili 2025. činiti 35 odsto tržišta, ali stvarni udeo je samo 18 odsto.

Upravo ta razlika naterala je američkog proizvođača da još jednom poveća obim štednje i smanji broj radnika u Evropi.

