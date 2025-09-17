Slušaj vest

Gotovo da nema domaćinstva u Srbiji koje ne poseduje neki od uređaja kompanije Bosch, koja je decenijama sinonim za kvalitet, naročito kada je reč o kućnim aparatima, električnim alatima ili automobilskoj tehnologiji.

Ali iza imena koje je godinama simbol za njemačku preciznost i pouzdanost danas stoji ozbiljna kriza koja bi mogla ostaviti duboke posljedice, ne samo za fabriku nego i za celu regiju Baden-Württemberg.

Kompanija Bosch u narednim godinama planira ukidanje na hiljade radnih mesta. Menadžeri Markus Hejn i Stefan Groš navode da je cilj ušteda od 2,5 milijardi evra do 2030. godine kako bi se zadržala profitna marža od sedam procenata.

Kompanija Bosch planira ukidanje na hiljade radnih mesta Foto: Alexander Blinov / Alamy / Alamy / Profimedia

Problemi nastaju zbog krize u automobilskoj industriji, prelaska na nove pogonske tehnologije i pojačane konkurencije, posebno iz Kine. Dosadašnje mere štednje nisu dale rezultate, pa će rezovi biti nastavljeni. Posebno su pogođeni sektori povezani sa upravljačkim jedinicama, pogonskim sistemima, softverom za vozila, delovima za električne automobile i inženjerskim uslugama.

Nemački automobilski sektor u celini prolazi težak period – kompanije poput Daimlera i Porschea bore se sa prelaskom na elektromobilnost, dok dobavljači osećaju posledice kraja motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Sindikat IG Metall i radničko veće upozoravaju da su mere štednje već sprovedene sa posledicama po zaposlene.

“Ne zatvaramo oči pred napetom situacijom u kojoj se trenutno nalazi nemačka i evropska automobilska i dobavljačka industrija. No, u Boschu su već na raznim lokacijama sprovedene opsežne mere štednje s posledicama po zaposlene”, poručio je Frank Sell, predsednik glavnog radničkog veća.