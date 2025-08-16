Slušaj vest

Ljudi u Nemačkoj marljivo štede: više od dve trećine svakog meseca izdvaja novac, prvenstveno za penziju. Prema Saveznom zavodu za statistiku, stopa štednje u 2024. iznosila je 11,3 odsto raspoloživog dohotka – rekordno visoka prema međunarodnim standardima.

Međutim, mnogi ulažu svoj novac na način koji donosi malo kamata, navode nemački mediji. Prema informacijama najveće nemačke platforme za kamatne stope, na računima se drži oko 2,9 biliona evra. Gotovo dve trećine toga, oko 1,9 biliona evra, nalazi se u takozvanim depozitima po viđenju, tj. tekućim i računima po pozivu. Kvaka: oni ostvaruju prosečnu kamatnu stopu od svega oko 0,5 odsto.

Milijarde kamata ostaju neiskorišćene

Posledice su ogromne: kada bi se svi depoziti po viđenju uložili na godinu dana uz fiksnu kamatnu stopu od 2,5 odsto, moglo bi se ostvariti oko 48 milijardi evra kamata – umesto trenutno generisanih manje od 10 milijardi evra.

Za dugoročne investicione ciljeve mogući su još veći prinosi: prema finansijskoj savetodavnoj službi „Finanztip“, oni koji su poslednjih godina ulagali u indeks akcija MSCI World ostvarili su prosečan prinos od preko 7 odsto godišnje. Ipak, cene na tržištu kapitala fluktuiraju, pa ulaganje nije pogodno za kratkoročne ciljeve štednje.

Nedostatak znanja mnoge usporava

Zašto toliko novca ostaje na računima s niskom kamatom? Prema anketama, ključni razlog je nedostatak finansijskog obrazovanja i poverenja: 18 odsto ispitanika navelo je nedostatak znanja ili nepoverenje u finansijske proizvode kao najveću prepreku.

- Bez obzira na to da li neko može da uštedi mnogo ili malo, ključno je da novac ne stoji besposlen na tekućem računu. Tamo zarađuje malo kamata i gubi vrednost zbog inflacije - savetuje stručnjak. Preporučuje da se najpre pređe na račune sa mogućnošću otkupa, kako bi se ostvarile veće kamate uz zadržavanje fleksibilnosti. Oni koji žele dugoročno da štede trebalo bi da razmotre široko diversifikovane ETF-ove, pišu nemački mediji.