Novinarka BBC-a Izi Koks odlučila je da sprovede neobičan eksperiment - potpuno je izbacila restorane i dostave iz svog života, želeći da vidi koliko novca troši na hranu van kuće, da li se ta navika isplati dugoročno promeniti i kako će to uticati na njen društveni život.

Kako ističe, voli da se druži s prijateljicama isprobavajući nove restorane nekoliko puta mesečno, dok su pića posle posla uobičajena jednom nedeljno. Iako ne pije kafu niti provodi vreme po kafićima, ponekad naruči picu nedeljom uveče.

- U decembru sam potrošila 219,87 funti (253 evra) u restoranima, barovima i na dostave, plus 209,43 funte (241 evro) na kupovinu hrane u prodavnicama. Bila sam šokirana koliko zapravo trošim navela je Koks.

Težak početak

Prva nedelja eksperimenta prošla je lakše jer je dobila grip i živela uglavnom od konzerviranih supa, testenine iz konzerve i sladoleda. Kada joj se apetit vratio, poželela je toplu supu s rezancima, ali kako dostava nije dolazila u obzir, zadovoljila se instant ramenom.

Drugog vikenda januara, nakon izlaska u bioskop s prijateljicama, sve su predložile večeru u restoranu. Iako joj je bilo primamljivo, izvinila se i otišla kući na večeru iz sopstvene kuhinje.

– Bilo mi je malo žao, ali sam bila zadovoljna što nisam potrošila dodatni novac – rekla je.

Tokom radne nedelje nije joj bilo teško da se navikne na kuvanje kod kuće, a primetila je i da ima više vremena za vežbanje i gledanje filmova.

Jedino popuštanje

Poslednje subote u januaru bila je na rođendanu prijateljice koja je slavila večerom u restoranu.

– Nisam htela da je odbijem. Odabrala sam najjeftinije jelo i pila vodu iz česme. Potrošila sam samo 12 funti (13,81 evro) – priča Koks.

Na kraju meseca, trošak za restorane bio je samo 12 funti, dok je za hranu kod kuće potrošila 206,56 funti (237,73 evra). Ukupna ušteda iznosila je 210,74 funte (242,54 evra).

Manje društvenih događaja, više kuvanja

Kako dodaje, najveću promenu osetila je u društvenom životu – ređe se viđala s prijateljima, a kuvanje i čišćenje posle gostiju zahtevali su više vremena. Iako joj je bilo zabavno da eksperimentiše s novim receptima, priznaje da njena jela ipak nisu mogla da se mere s onima iz restorana.