Akcije na evropskim berzama današnje trgovanje završile su uglavnom u minusu, dok investitori iščekuju predstojeće odluke centralnih banaka o monetarnoj politici i prate situaciju oko mirovnih pregovora u vezi sa Ukrajinom.

Panevropski STOXX 600 je dan okončao u nivou stagnacije, pri čemu je većina glavnih regionalnih berzi i sektora ostvarila mešovite rezultate, preneo je CNBC.

Indeks Frankfurtske berze DAX viši je za oko 0,6 odsto, francuski CAC 40 niži je za 0,1 odsto, a londonski FTSE 100 za 0,45 odsto.

Pored američkih Federalnih rezervi (FED), koje će sledeće nedelje verovatno smanjiti kamatne stope, o monetarnoj politici odlučivaće se i u Evropi, što će uraditi Banka Engleske, Evropska centralna banka, švedska Riksbanka i Norveška banka.

Investitori u Evropi nastavljaju da prate razvoj pregovora o okončanju rata u Ukrajini koje predvode Sjedinjene Američke Države.

Ruski predsednik Vladimir Putin, koji je ranije ove nedelje razgovarao sa američkom delegacijom u Moskvi, trenutno je u državnoj poseti Indiji, odakle je upozorio da će Rusija silom zauzeti istočni region Donbasa ako se ukrajinske trupe ne povuku.

CNBC je izvestio da zvaničnici Evropske unije traže načine da iskoriste zamrznutu rusku imovinu kako bi pružili dalju podršku Kijevu, za šta je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev rekao da bi to bilo ekvivalentno činu koji opravdava rat.

Kada je reč o korporativnim vestima, akcije kompanije Swiss Re pale su za 6,5 odsto, nakon što je ovaj globalni osiguravač objavio svoje finansijske ciljeve za 2026. godinu.

S druge strane, akcije kompanije Gregs su porasle za 5,2 odsto, nakon što je JPMorgan objavio optimistična predviđanja u vezi sa poslovanjem britanskog lanca brze hrane i pekara.