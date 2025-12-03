Slušaj vest

Ukupan 24-časovni obim trgovine bitkoinom iznosi 73,31 milijardu evra, znatno više nego prethodnog dana.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin trenutno je na nivou 28, u zoni „straha“, što predstavlja blago poboljšanje u odnosu na jučerašnji nivo od 23, koji se ubraja u kategoriju „ekstremni strah“.

Među ostalim vodećim kriptovalutama, itirijum (ETH) je porastao za 7,18% na 2.608,07 evra, dok je bajnens koin (BNB) skočio za 5,41% na 763,32 evra.

Solana (SOL) beleži rast od 7,1% i trenutno vredi 119,84 evra, a avalanš (AVAX) je porastao 7,15% na 11,95 evra.

Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) danas se trguje po ceni od 1,37 evra, što je rast od 5,47% u odnosu na juče.

Najveći obim trgovanja i dalje imaju bitkoin, itirijum i solana, dok najveći rast trenutno beleže kriptovalute SAPIEN, TURBO i 2Z.