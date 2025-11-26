Slušaj vest

U Gradskoj kući juče je održan još jedan, treći po redu, sastanak delegacije kompanije sa gradonačelnikom Branislavom Nedimovićem, a prisustvovao je i zamenik gradonačelnika kineskog grada Nanchang, Jiang Xinhong.

Reč je o projektu koji bi mogao da potpuno promeni privrednu sliku grada i zapadnog Srema. Investitoru je "legla“ lokacija: autoput, železnica i reka - sve na jednom mestu.

Prema informacijama iz gradske administracije, kineski investitori ponovo su istakli da Sremska Mitrovica ima izuzetno povoljne uslove za otvaranje fabrike: odlično pozicioniran grad na koridoru, neposredna blizina auto-puta Beograd-Zagreb, funkcionalna železnička veza, mogućnost korišćenja reke Save za transport, potpuno opremljene radne zone spremne za rad.

Foto: Dijana Šćekić

Na sastanku su prikazani i modeli električnih automobila koje bi JMEV sklapao upravo u ovom gradu - ukoliko donesu finalnu odluku. Plan proizvodnje je 5.000 električnih vozila godišnje

Ako se investicija realizuje, planirani kapacitet fabrike bio bi oko 5.000 automobila godišnje. To bi značilo otvaranje novih radnih mesta, ulazak visokih tehnologija u lokalnu industriju, snažan ekonomski impuls celom regionu, smanjenje zagađenja kroz razvoj "zelene mobilnosti".

Električna vozila pri nižim brzinama ne emituju štetne gasove, što znači da bi projekat imao i važan ekološki efekat.

Ko je JMEV?

JMEV (Jiangling Motors Electric Vehicle) deo je velikog kineskog automobilskog sistema sa skoro 40 godina iskustva. Kompanija se poslednjih godina posebno fokusira na: električna vozila, moderne baterijske sisteme, 5G povezivanje automobila, napredne tehnologije u mobilnosti.

Pregovori su u završnoj fazi, a odluka JMEV-a očekuje se nakon kompletiranja svih tehničkih, logističkih i administrativnih analiza. Grad Sremska Mitrovica, kako kažu, spreman je da obezbedi sve uslove ako kineski investitor izabere upravo ovaj grad kao svoju evropsku bazu za sklapanje električnih vozila.