Javni toalet u Londonu prodaju za 128.000 evra

Na tržištu nekretnina u Londonu pojavio se nesvakidašnji oglas, nekadašnji javni toalet na Ostrvu pasa (Isle of Dogs), nedaleko od Kanari Vorfa, ponuđen je na prodaju za čak 110.000 funti (oko 128.000 evra).

Agenti za nekretnine ovu ponudu opisuju kao „retku i jedinstvenu investicionu priliku“.

Prema pisanju Luxury Property News, objekat se prodaje kao razvojna parcela sa "alternativnim potencijalom“, namenjena kupcima koji u njemu vide priliku za preuređenje.

Nekretnina obuhvata muški i ženski deo toaleta, kao i veliko dvorište iza zgrade, na ukupnoj površini od oko 97 kvadratnih metara.

U oglasu se navodi da je prostor pogodan za više mogućih namena i da zainteresovani kupci treba da kontaktiraju odeljenje za urbanizam londonske opštine Tower Hamlets radi detalja o prenameni.

Objekat se prodaje u slobodnom vlasništvu (freehold) i bez zakupaca, a prodaju sprovodi stambena asocijacija putem aukcijske kuće Savills. Prijave za licitaciju i dokumentacija mogu pronaći na sajtu Savills Auctions.

U oglasu se ističe da je nekretnina „dobro pozicionirana“ - između ulica East Ferry Road i Millwall Parka, u neposrednoj blizini Kanari Vorfa, Poplara i Lajmhausa i da nudi „različite mogućnosti za preuređenje“, od malog poslovnog prostora do potencijalnog mini-stana.