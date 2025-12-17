Slušaj vest

Ne postoji osoba na svetu kojoj srce bar na trenutak ne zaigra kada vidi Deda Mraza. Bez obzira na godine, crvena kapa i beli brkovi vraćaju nas u detinjstvo, u vreme kada je sve bilo moguće.

A naši najmlađi - oni čvrsto veruju da Deda Mraz stiže pravo iz daleke Laponije, da se spušta niz dimnjak dok svi spavaju i da zajedno sa irvasima para nebo sankama koje nikada ne greše put.

Istražili smo koliko košta i kako funkcioniše dolazak njihovog omiljenog lika pravo na kućnu adresu.

Miroslav Bronzić, zaposlen kao Deda Mraz, koji ima višegodišnje iskustvo u radu pod čuvenim crvenim odelom, za Kurir Biznis kaže da se cene iznjamljivanja Deda Mraza kreću između 3.900 i 14.600 dinara.

- Ako želite da vas Deda Mraz poseti u Novogodišnjoj noći, onda morate da spremite dublji džep. Takođe, vikendima naplaćujemo više, ali je cena dostupnija, a usluga je potpuno ista. U suštini, cenu diktira atraktivnost termina - započinje priču Miroslav.

On dodaje da je poseta od 45 minuta maksimum, a da decu nekada ni toliko ne drži koncentracija.

- Koncentracija jednog deteta traje 45 minuta, u dužini trajanja školskog časa. Kada su kućne posete u pitanju, preporučujemo roditeljima da taj termin bude između 20 minuta i pola sata. Makar bilo i najjiteresantnije 45 minuta je i vama preko glave, a kamoli deci - nastavlja priču Miroslav i dodaje da ta usluga košta 4.500 dinara.

Iznajmljivanje kostima Deda Mraza

- Naš servis nudi i uslugu - iznajmljivanje kostima Deda Mraza, za sve tate ili deke koji žele da iznande svoje mališane. Radi se o jako luksuznom odelu koje izgleda baš kao sa CocaColine reklame - ističe sagovornik.

Ko u stvari donosi poklone?

- Roditelji obezbeđuju poklone za svoju decu, a mi ih samo preuzmemo. Ne bi mogli da znamo šta žele deca da dobiju, a i usluga kupovine poklona bi koštala mnogo više. Pre samog ulaska, ispred kuće ili zgrade, Deda Mraz preuzme poklone i neke najosnovnije informacije o detetu - objašnjava Miroslav.

Pedagoški pristup

- Veoma je važno da na decu ostavimo jak utisak, jer je Deda Mraz njihov omiljeni lik iz mašte. Nekada nam i roditelji kažu da kroz šalu, prilkom svog nastupa provučemo i neku poruku za dete. Kao na primer, da se reše pelena ili duda ili da prestane da psuje. To onda bude i korisno - priča Miroslav za Kurir Biznis.

Gde se oglašavaju?

Miroslav navodi da ih ljudi vrlo lako pronađu i to uglavnom kucanjem "iznajmljivanje Deda Mraza" u pretraživaču, te da im odmah izađe njihova firma Interact, dedamraz.org. Potrudili smo se da na sajtu objasnimo kako sve funkcioniše, tako da u principu ljudima sve već bude jasno. Eventualno objasnimo kako će sve izgledati otprilike, jer Deda Mraz nikada ne nastupa po nekom scenariju. - ističe Miroslav i dodaje da Deda Mraz vidi kako deca odreguju na prvu i onda izvuče maksimum.

- Poklone uvek dajemo na kraju, da deci poseta ne bi dosadila u samom startu, Jako je važno da i sami pokloni ne budu prioritet, već da na decu, ali i roditelje ostavimo jaku impresiju.

Kada je najbolje rezervisati Deda Mraza?

- Roditelji počinju da nas zovu već sredinom novembra. Ima i onih koji nas pozovu "juče za danas", ali su uglavnom termini već popunjeni i to je najčešće subota uveče.

Teritorija delovanja

Miroslav za Kurir Biznis objašnjava da njihova firma ima jasno ograničenu teritoriju.

- Mi radimo na prostoru Beograda i Novog Sada. Na sajtu postoji i mapa na kojoj je obeležena teritorija na kojoj radimo, tako da nas niko ni ne traži van te teritorije na kojoj funkcionišemo. Zovu nas i iz drugih gradova, ali na žalost tamo nemamo Deda Mrazova.

I Deda Mraz dobija poklone

Miroslav kaže da je zanimljivih situacija na pretek kao i da bi mogao knjigu da napiše o tome.

- Baš juče sam imao jednu interesantnu situaciju. Angažovala su me dva kuma, želeći da iznenade decu. U međuvremenu jedno dete je dobilo virus i odlučili su da ih ne spajaju, pa sam otišao na obe adrese. Kada sam pošao dali su mi sarmu i tortu da nosim kod drugih. Nisam znao šta ću sa tim i stavio pa sam dno džaka, pa kada sam vadio poklone na drugoj adresi, rekao sam da sam sarmu dobio od Baba Mrazice - ispričao je kroz osmeh Miroslav za Kurir.