- Iznajmljivanje Deda Mraza na sat vremena košta od 3.000 dinara u prvoj polovini decembra, pa do 12.500 dinara u novogodišnjoj noći do 10 sati, jer deca kasnije spavaju. Poenta je da Deda Mraz ostavi lep utisak svojom animacijom. On ima tačku i svojom glumom i komunikacijskim veštinama, kao i skupocenim kostimom, oduševljava decu i porodicu, a poklone deli na kraju. Dnevno može da obiđe maksimalno šest porodica pod uslovom da ima toliko interesovanja. Posete zakazujemo na dva sata, a Deda Mraz u porodici obično ostaje pola sata do 45 minuta, jer deci toliko traje koncentracija - kaže za Kurir Biznis Miroslav Bronzić iz Agencije "Pisma Deda Mraza".