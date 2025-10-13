Cene kvadrata u Mostaru otišle u nebo, a jagma još traje

Grad na Neretvi, koji je godinama slovio za jedno od najprivlačnijih mesta za život u Hercegovini, postao je simbol neravnoteže između onoga što se gradi i onoga što građani mogu da priušte.

U središtu te slike nalaze se agenti za prodaju i iznajmljivanje nekretnina, koji svakodnevno svedoče o brzini kojom tržište diše. Jedna od njih je Valentina Krešić iz mostarske agencije NekretnineINN, koja ističe da su cene u stalnom porastu, posebno u zonama blizu centra grada.

„Kada je reč o staroj gradnji koja zahteva i renoviranje, cena kvadrata iznosi od 3.300 do 3.500 KM (oko 1.700–1.800 evra). Ukoliko se radi o stanovima koji su već renovirani, onda su cene i veće, čak do 4.500 i 5.000 KM (oko 2.300–2.500 evra)“, kaže Krešić.

Kvadrati sve skuplji

Stara gradnja u Mostaru zadržava vrednost zahvaljujući lokaciji i čvrstini konstrukcije, dok renovirani stanovi, iako često stariji po godinama, dobijaju gotovo luksuzni status jer kombinuju tradiciju i modernizaciju.

U gradskim četvrtima poput Rondoa, Avenije i Panjevine kvadrat postaje sve skuplji, a kupci su spremni da plate i više ako dobiju funkcionalan prostor u blizini škola, prodavnica i javnih ustanova.

"Novogradnje trenutno nemamo mnogo u ponudi, ali ono što imamo po najvišoj ceni je stan u Centru 2, a cena mu je 4.500 KM po kvadratu. Cene novogradnje u Mostaru idu i više, od 4.800 do 5.000 KM (oko 2.500 evra)“, dodaje Krešić.

Novogradnja u Mostaru trenutno je ograničena brojnim faktorima - od dugih administrativnih procedura do nedostatka atraktivnih građevinskih parcela u užem gradskom području. Ipak, svaki novi projekat koji se pojavi izaziva ogromno interesovanje, a stanovi se često prodaju još u fazi izgradnje.

"Kuće uglavnom imaju mnogo više kvadrata, retko ćete naći neku od 100 kvadrata. Istina je da je cena niža, oko 2.500 KM po kvadratu, ali u ponudi imamo jednu kuću s dva stana, okućnicom i poslovnim prostorom, a njena cena je 600.000 KM (oko 305 hiljada evra), što nije mali iznos. Kuća od 100 kvadrata u blizini grada jednostavno nema“, ističe Krešić.

Tržište porodičnih kuća u Mostaru sve je uže — manjih kuća gotovo da nema, a veće se prodaju sporije zbog visokih ukupnih iznosa. S druge strane, stanovi ostaju najtraženiji oblik nekretnine, posebno manji prostori.

Nedostaju garsonjere

"Potražnja je velika, ali sve se prodaje. Centar 2 ima 296 stanova, od kojih je 295 prodato. Mostaru nedostaje garsonjera i jednosobnih stanova. Ima ih možda na manje atraktivnim lokacijama, ali ljudi traže blizinu centra grada“, dodaje Krešić.

Na platformi OLX.ba, koja je postala svojevrsni pokazatelj tržišnih kretanja u BiH, Mostar se ističe kao grad s izuzetno širokim rasponom cena. Od manjih stanova do luksuznih vila, ponuda odražava socijalnu i prostornu podelu grada, ali i sve veću atraktivnost Mostara za kupce iz inostranstva.

Najskuplja nekretnina trenutno oglašena nalazi se u naselju Podhum. Kuća s tri odvojena stana i garažom, ukupne površine 263 kvadrata, s traženom cenom od 900.000 KM (oko 460 hiljada evra), navodi portal Hercegovina.