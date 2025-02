Slušaj vest

Tržište nekretnina u Beogradu beleži stagnaciju uprkos rastu BDP-a. Pregled cena luksuzne novogradnje pokazuje sve manju ponudu i nastavak korekcije cena kroz popuste.

Bruto domaći proizvod Srbije u 2022. iznosio je 63,5 milijardi evra. Prošle godine premašio je 75 milijardi, a ove godine biće iznad 80 milijardi. S druge strane, tržište nekretnina nije pratilo taj rast. Pre dve godine iznosilo je oko sedam milijardi evra, prošle godine 6,5 milijardi, a očekuje se da će i u 2024. biti na istom nivou.

To su podaci i procene konsultantske kuće Kordon, u kojoj kažu za Forbes Srbija da to pokazuje da tržište nekretnina beleži manji uticaj na ukupnu ekonomiju.

Kordon je uradio novi pregled tržišta na oko 90 trenutno najatraktivnijih stambenih projekata u Beogradu kod kojih se cena kvadrata kreće od 2.000 pa sve do 12.000 evra. Iako je reč o pregledu informativne prirode, koji ne daje kompletnu sliku tržišta, ipak je uočljivo da se smanjuje ponuda.

Polako „odlaze“ i manje atraktivni stanovi

„Trend davanja popusta i za nove projekte u iznosima od 2% do 5% i dalje je prisutan. Kao što smo više puta naveli, to smatramo korekcijom cena. U svakom projektu postoji kontingent stanova koji je manje atraktivan, zbog pogleda ili dispozicije određenog stana. To su stanovi koji se prodaju na samom kraju. U slučaju stagnacije tržišta, ti stanovi ostaju duže u ponudi“, kaže za Forbes Srbija direktor konsultantske kuće Kordon Miodrag Gazibara.

On podseća da često investitori, usled velike potražnje, linearno dižu cene za vreme izgradnje. Tom prilikom podižu cene i atraktivnim i neatraktivnim stanovima unutar svog projekta.

„I to je jedan od razloga zašto je potrebno davati minimalne popuste na deo stanova koji je i dalje u ponudi, bez obzira na to što na tržištu nema dovoljno novih projekata“, navodi Gazibara.

Prema njegovim rečima, trenutno se vidi nedostatak novih projekata u određenim delovima grada.

„To će se u nekom trenutku odraziti na potražnju. Pojedini projekti su prisutni na tržištu već neko vreme, ali i u njima je manji broj raspoloživih stanova nego pre šest meseci. Uskoro će i oni nestati iz ponude i tada će biti malo jasnije da se tržište nalazi u fazi nedostatka ponude“, smatra naš sagovornik.

Kako se kreću popusti

Pregled koji je Kordon napravio na uzorku od oko 90 projekata od kojih je najveći broj i dalje u fazi izgradnje, vidi se da tek oko četvrtine ne odobrava popuste.

Kod onih koji su raspoloženi da spuste cenu, postoje različiti modeli. U oko dvadesetak projekata za koje postoje podaci, investitori su spremni na pregovore o visini popusta.

Drugu grupu čine oni investitori koji imaju fiksni procentualni iznos sniženja. Najčešće je to 2%, ali ima i projekata sa popustom od pet pa i osam procenata.

Treći nude sniženje u različitim opsezima. Najniži zabeležen je od 1,5 do četiri odsto. Nekoliko projekata nudi popuste u rasponu od dva do četiri odsto, a ima i onih sa većim rasponima – od 2% do 10%.

Upravo je 10% najveći popust koji je trenutno moguće dobiti na tržištu.

Na kraju, tu su i investitori koji daju popuste za keš kupce i ta sniženja se kreću u rasponu 5-6%. Jedan investitor nudi sniženje od 50 evra po kvadratu za uplatu najmanje 50% cene unapred dok drugi snižava kvadrat za oko 10% ako se nekretnina isplati unapred.

Cene po opštinama

Savski venac

Podaci Kordona pokazuju da je stan u kvalitetnoj, luks novogradnji na Savskom vencu teško naći ispod 4.000 evra. Tu su projekti u Dinarskoj ulici gde je kvadrat 3.300 evra, u Miloja Đaka – 3.600 evra dok je ispod ove „crte“ i zgrada Talija u Beogradu na vodi gde se kvadrat kreće od 3.600 do 4.000 evra.

Takođe, u zgradi BW Rima kvadrat ide od 3.600 evra, ali i do 4.300. U rasponu od 4.000 do 5.000 evra su i Merin i Kalman na Dedinju, kao i BW Bella u Beogradu na vodi.

Između 5.000 i 6.000 evra su Eden na Dedinju i Central Plaza u Pasterovoj. U cenovnom rangu iznad 6.000 evra dominiraju zgrade u Beogradu na vodi, kako one u izgradnji – Riviera (ide i iznad 8.200 evra), Perla (do 7.000 evra) i Viktorija (do 7.300 evra) tako i one koje će se tek graditi pored TC Galerija – Dolče (do 7.200 evra) i Bonaca (do 7.500 evra). Njima parira još King Circle na Slaviji sa cenama od 6.500 do 7.500 evra po kvadratu.

Novi Beograd

S druge strane, na Novom Beogradu cenovno odskače zgrada u Bloku 26 (prekoputa SIV-a) gde je kvadrat na nivou iznad 7.750 evra. Pregled Kordona pokazuje da među atraktivnim projektima po ceni sledi Novi Minel sa stanovima od 3.300 do 5.280 evra po kvadratu dok do 5.000 evra idu i kvadrati u zgradama The One (kod Erport sitija) i Soul 64. Nešto bliži ovom cenovnom rangu su i najskuplji kvadrati u zgradi Belmondo kod Vesta 65 (do 4.700 evra) i Dolče Vita u Tošinom Bunaru (najviša postignuta cena bila je 4.620 evra). Ostali projekti su uglavnom u rasponu od 3.000 do 4.000 evra sa izuzetkom Velporta i Erport Gardena gde kvadrat dostiže 4.100 evra.

Čukarica i Rakovica

Potez Čukarice i Rakovice nema mnogo luks projekata s kojima može da se pohvali. Tu su cene kvadrata u rasponu od 2.200 evra do maksimalnih 3.850 evra po kvadratu.

Zvezdara

Zvezdara je takođe jedna od opština gde „manjka“ ponuda kvalitetnih projekata. Raspon je identičan kao i na Čukarici i Rakovici – od 2.200 evra za najpovoljniji kvadrat u Park Forestu do 3.850 evra u Zahumskoj gde je praktično ostao još jedan stan.

Vračar

Vračar ima nešto bolju ponudu, ali je ostao samo jedan stan u Šumatovačkoj sa kvadratom po ceni od 3.520 evra. Kada i on izađe sa tržišta ostaje još samo jedan objekat sa ponudom ispod 4.000 evra. Najveći deo stanova na Vračaru sada je u rangu između 4.500 i 5.000 evra. Iznad 5.000 evra su zgrade Diatreta (od 5.000 do 6.000 evra), Šumatovačka (5.540), Briksvel u Stojana Protića (5.700) i zgrada u Beogradskoj ulici (5.830 evra i tu je, po podacima Kordona, ostao još jedan stan). Najskuplji kvadrat je u Katanićevoj i ide do 6.270 evra u zgradi koja je još u izgradnji.

Voždovac

Voždovac nema mnogo visokokvalitetnih projekata da ponudi, a cene su od 2.800 do 4.000 evra.

Stari grad

Stari grad takođe oskudeva sa projektima. U pregledu kuće Kordon može se videti da je najpovoljnija ponuda trenutno u Venizelosovoj. U zgradi Novi Dorćol prodaju se stanovi od 3.500 do 5.000 evra po kvadratu. Oko 5.000 evra su i stanovi u projektu u Ulici Džordža Vašingtona. Kvadrat u zgradi u Koste Stojanovića prodavao se u rasponu od 5.170 do 6.270 evra. U zgradi Belgravia u Gospodar Jovanovoj košta od 6.100 do 6.600 evra.

Zemun

Na malom uzorku koji daje Zemun, može se videti da su kvadrati u ovom delu glavnog grada trenutno u rasponu od 2.585 do 3.740 evra po kvadratu.