Slušaj vest

Osječko-baranjska policija traga za nepoznatim prevarantom koji je 73-godišnju Osječanku nagovorio na instaliranje aplikacije na mobilnom telefonu, nakon čega je njen bankovni račun "skinuo" više od 60 hiljada evra, javila je policija u sredu.

Oštećenja 73-godišnjakinja iz Osijeka pre nekoliko dana, na razgovoru nepoznate osobe, na svoj je mobilni telefon instalirala dve aplikacije za daljinsko upravljanje. Na taj način je omogućila nepoznatom pokretaču pristup podacima mobilnog bankarstva, bankovnih kartica i bankovnih računa, nakon čega se računa bez njenog znanja ili odobrenja povučeno 60.200 evra.

U policiji ističu kako rade na utvrđivanju identiteta počinitelja, a s obzirom na učešće takvih prevara, pozivaju građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjive stranice ili aplikacije.

Podsećamo, onlajn prevare su česte, stoga je važno da građani uvek dobro provere kome uplaćuju novac, šta instaliraju, ali isto tako i da ne nasedaju na SMS poruke sumnjive sadržine.