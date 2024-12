Policija je juče uhapsila radnika ekspoziture jedne banke (41) u Šapcu zbog zloupotrebe položaja. Kako se sumnja, on je podizao novac sa deviznih računa klijenata te banke i na taj način uzeo skoro 70.000 evra.

- Moguće je, verovatno se to dešavalo na šalteru, verovatno je ciljao starije ljude, koji ni ne dobijaju SMS notifikacije kada im se skine sa računa. Drugo, ako imate devizne račune, uopšte nema SMS servis. Nakotilo se gomilu spamera i firmi koji šalju svašta u ime banke, pa su ljudi i skeptični kada vide u formi mejla nešto od banke. Banke prave velike profite, milijarde evra godišnje, a mislim da bi mogli da zaposle dvoje ljudi da kontrolišu ljude unutar bankarskog sistema. Meni nisu krali, ali ja to ne bih primetio, tako da ga zbog toga nisu neko vreme uhvatili, on da je bio inteligentan mogao bi da krade još deset godina. Dakle, ovde nije problem u klijentu, već u internoj kontroli banke.