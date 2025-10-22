Slušaj vest

Predstavljajući se kao službenik kompjuterske kancelarije za povraćaj izgubljenih novčanih sredstava putem prevara, nepoznati prevarant je oštetio 68-godišnjeg muškarca za više od 20.000 evra, saopštila je policija u utorak, upozoravajući na prevare koje vrebaju u virtuelnom svetu.

Policijskoj upravi Krapinsko-zagorskoj 68-godišnjak je prijavio da ga je sredinom avgusta ove godine na mobilni telefon pozvao nepoznati muškarac koji se predstavio kao službenik „kompjuterske kancelarije za povraćaj izgubljenih novčanih sredstava putem prevara“ i rekao mu da ima pravo na povraćaj novca.

Tokom daljih telefonskih kontakata, 68-godišnjak je, prema uputstvima koja je dobio od nepoznate osobe, na svoj mobilni telefon instalirao i aktivirao više aplikacija, i u njima uneo svoje lične podatke i podatke o bankovnim računima. Nakon toga, sa njegovog bankovnog računa je u više transakcija skinuto više od 20.000 evra.

Iz policije upozoravaju da je, kako bi se izbeglo da postanete žrtva prevare, važno prepoznati glavne indikatore, među kojima su slanje linkova koji naizgled vode ka sajtovima firmi koje se bave poštanskim i dostavnim uslugama, uz objašnjenje da je potrebno registrovati se i uneti lične podatke.

Kako se zaštititi?

Na prevaru može ukazivati i lažni ili kopirani izgled internet stranica firmi, koje se lako prepoznaju po brojnim pravopisnim i gramatičkim greškama na hrvatskom jeziku, često u kombinaciji sa stranim jezicima, jer su uglavnom nastale korišćenjem internet prevodilaca.

Jedan od indikatora je i zahtev za unosom podataka sa debitne ili kreditne kartice – broj kartice, a posebno tzv. sigurnosni CVC/CVV trocifreni broj sa poleđine kartice, kao i zahtev za pristup internet bankarstvu – unos broja tokena, OTP koda iz tokena i APPLI2/MAC koda.

Među indikatorima koji su se pojavili u poslednje vreme je i onaj koji se odnosi na poruke/ponude za kupovinu putem internet stranica oglasnih portala, koje potencijalni prodavac prima na svoj mobilni telefon preko aplikacija za komunikaciju. Zabeležene su poruke koje dolaze sa brojeva stranih zemalja, ali i brojeva hrvatskih mreža.