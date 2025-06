- Ljudi najčešće poveruju u poruke koje izgledaju kao bezbednosna upozorenja, kao što su obaveštenja o hakovanju naloga, krađi lozinke ili blokiranoj kartici. Na drugom mestu su „neverovatne“ finansijske prilike. Previše dobra ponuda je najčešće upravo prevara. Iako danas prevarne radnje postaju sve sofisticiranije, mi kao kompanija investiramo u najsavremenije tehnologije koje omogućavaju brzu identifikaciju i sprečavanje takvih aktivnosti. Samo u 2024. godini, uspeli smo da zaustavimo pokušaje prevara u vrednosti od preko 40 milijardi dolara u okviru Visa mreže. To postižemo zahvaljujući kombinaciji generativne veštačke inteligencije, praćanja naučenog modela ponašanja, svakodnevne bliske saradnje sa bankama i bezbednosnim agencijama, kao i stručnim timovima eksperata za sajber bezbednost. Verovatno baš zbog toga tri četvrtine potrošača kaže da uglavnom ili potpuno veruje digitalnim plaćanjima, i skoro isto tolika planira da ih koristi još više u narednih godinu dana - rekla je Drašković.

Posebno je zanimljiv podatak Visa Stay Secure 2025 istraživanja koji se odnosi na mlađu generaciju ispitanika i to na nivou svih 17 tržišta. Iako se smatraju najobaveštenijom grupacijom, 9 od 10 pripadnika Generacije Z priznaje da bi verovatno kliknulo na sumnjivu poruku, bilo da se radi o „blokiranoj kartici“ ili „bezbednosnom upozorenju“. To je jasan signal da prevaranti znaju kako da ciljaju i one koji misle da su „digitalno pismeniji“ od drugih.