PORUČILA PAPUČE PA JOJ SKINULI 400 DOLARA: Srbijom hara velika internet prevara! Pazite da se ne upecate
Jedna Srpkinja naručila je papuče preko internet stranice, a nakon što je shvatila da je lažna, sa računa su joj čak 39 puta skinuli po 10 dolara.
Na društvenoj mreži "Fejsbuk" osvanula je fotografija koju je objavilo Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva", a na kojoj je prikazano iskustvo žene koja je naručila papuče onlajn, nakon čega joj je, iz nepoznatog razloga, skinut sav novac sa računa.
- Pre šest dana sam poručila papuče, bila je prevara, lažna stranica. Danas su mi sa računa skinuli 39 puta po 10 dolara - napisala je žena u svojoj poruci i u sledećoj naglasila:
- Sve do zadnjeg dinara su mi skinuli sa računa!
Nakon njenog iskustva, oglasio se i poznati brend papuča, koji je takođe objavio da su u pitanju lažne stranice koje se predstavljaju u njihovo ime i upozorio potrošače da ne nasedaju na ovakve prevare, te da u slučaju sličnih problema obavezno kontaktiraju svoju banku, kako ne bi prošli isto kao ova žena.
Podsetimo, sličan slučaj zadesio je i ženu koja je naručila fen za kosu putem interneta, a umesto njega u kutiji se nalazila cepanica.
BiznisKurir.rs/Informer