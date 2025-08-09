Slušaj vest

Na društvenoj mreži "Fejsbuk" osvanula je fotografija koju je objavilo Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva", a na kojoj je prikazano iskustvo žene koja je naručila papuče onlajn, nakon čega joj je, iz nepoznatog razloga, skinut sav novac sa računa.

- Pre šest dana sam poručila papuče, bila je prevara, lažna stranica. Danas su mi sa računa skinuli 39 puta po 10 dolara - napisala je žena u svojoj poruci i u sledećoj naglasila:

- Sve do zadnjeg dinara su mi skinuli sa računa!

Poruke prevaranta na društvenim mrežama
Skinuli su joj 39 puta po 10 dolara Foto: Printscreen/Društvene mreže

Nakon njenog iskustva, oglasio se i poznati brend papuča, koji je takođe objavio da su u pitanju lažne stranice koje se predstavljaju u njihovo ime i upozorio potrošače da ne nasedaju na ovakve prevare, te da u slučaju sličnih problema obavezno kontaktiraju svoju banku, kako ne bi prošli isto kao ova žena.

Zvaničan profil Grubin papuča objavio upozorenje kupcima
Zvaničan profil upozorio kupce da ne nasedaju na obamnu Foto: Printscreen/Društvene mreže

Podsetimo, sličan slučaj zadesio je i ženu koja je naručila fen za kosu putem interneta, a umesto njega u kutiji se nalazila cepanica.

BiznisKurir.rs/Informer

