Na društvenoj mreži "Fejsbuk" osvanula je fotografija koju je objavilo Udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva", a na kojoj je prikazano iskustvo žene koja je naručila papuče onlajn, nakon čega joj je, iz nepoznatog razloga, skinut sav novac sa računa.

- Pre šest dana sam poručila papuče, bila je prevara, lažna stranica. Danas su mi sa računa skinuli 39 puta po 10 dolara - napisala je žena u svojoj poruci i u sledećoj naglasila:

- Sve do zadnjeg dinara su mi skinuli sa računa!

Skinuli su joj 39 puta po 10 dolara Foto: Printscreen/Društvene mreže

Nakon njenog iskustva, oglasio se i poznati brend papuča, koji je takođe objavio da su u pitanju lažne stranice koje se predstavljaju u njihovo ime i upozorio potrošače da ne nasedaju na ovakve prevare, te da u slučaju sličnih problema obavezno kontaktiraju svoju banku, kako ne bi prošli isto kao ova žena.

Zvaničan profil upozorio kupce da ne nasedaju na obamnu Foto: Printscreen/Društvene mreže

Podsetimo, sličan slučaj zadesio je i ženu koja je naručila fen za kosu putem interneta, a umesto njega u kutiji se nalazila cepanica.