Delez Srbija odbacuje kao netačne tvrdnje Narodne banke Srbije da je kompanija "iznela 130 miliona evra iz Srbije bez plaćanja poreza" i da je "fingirala postupak likvidacije".

"Svi pomenuti koraci statusnih promena, uključujući izdvajanje, prenos kapitala i naknadnu likvidaciju novonastalog entiteta 2021. godine, sprovedeni su u skladu sa zakonima Republike Srbije i uz konsultaciju sa međunarodno priznatom revizorskom i poreskom kućom.

Poreska uprava Republike Srbije je 2022. godine izvršila pregled transakcije i donela rešenje kojim se prenos kapitala reklasifikuje u raspodelu dividende. Delez Srbija je poštujući navedenu odluku platila 7 miliona evra poreza na dividendu, uprkos neslaganju sa tumačenjem Poreske uprave Republike Srbije, zbog čega je 1. aprila 2022. godine podnela formalnu žalbu. Odlučivanje po žalbi je i dalje u toku.