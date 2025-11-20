Slušaj vest

Delez Srbija odbacuje kao netačne tvrdnje Narodne banke Srbije da je kompanija "iznela 130 miliona evra iz Srbije bez plaćanja poreza" i da je "fingirala postupak likvidacije".

"Svi pomenuti koraci statusnih promena, uključujući izdvajanje, prenos kapitala i naknadnu likvidaciju novonastalog entiteta 2021. godine, sprovedeni su u skladu sa zakonima Republike Srbije i uz konsultaciju sa međunarodno priznatom revizorskom i poreskom kućom.
Poreska uprava Republike Srbije je 2022. godine izvršila pregled transakcije i donela rešenje kojim se prenos kapitala reklasifikuje u raspodelu dividende. Delez Srbija je poštujući navedenu odluku platila 7 miliona evra poreza na dividendu, uprkos neslaganju sa tumačenjem Poreske uprave Republike Srbije, zbog čega je 1. aprila 2022. godine podnela formalnu žalbu. Odlučivanje po žalbi je i dalje u toku.

Javno iznete tvrdnje kojima je naša kompanija optužena za nepoštovanje zakona i izbegavanje plaćanja poreza u suprotnosti su sa kulturom transparentnog i odgovornog poslovanja kojima je Delez Srbija dosledno posvećena u Republici Srbiji, gde je najveći poslodavac u privatnom sektoru i jedan od najvećih poreskih obveznika. Ovakve izjave su neosnovane i obmanjujuće i mogu negativno uticati na poslovni ambijent i poverenje u institucije", navodi se u saopštenju kompanije "Delez Srbija".

