Oglasio se "Delez Srbija": Odbacujemo kao netačne tvrdnje Narodne banke Srbije da je kompanija "iznela 130 miliona evra iz Srbije bez plaćanja poreza"
Delez Srbija odbacuje kao netačne tvrdnje Narodne banke Srbije da je kompanija "iznela 130 miliona evra iz Srbije bez plaćanja poreza" i da je "fingirala postupak likvidacije".
"Svi pomenuti koraci statusnih promena, uključujući izdvajanje, prenos kapitala i naknadnu likvidaciju novonastalog entiteta 2021. godine, sprovedeni su u skladu sa zakonima Republike Srbije i uz konsultaciju sa međunarodno priznatom revizorskom i poreskom kućom.
Poreska uprava Republike Srbije je 2022. godine izvršila pregled transakcije i donela rešenje kojim se prenos kapitala reklasifikuje u raspodelu dividende. Delez Srbija je poštujući navedenu odluku platila 7 miliona evra poreza na dividendu, uprkos neslaganju sa tumačenjem Poreske uprave Republike Srbije, zbog čega je 1. aprila 2022. godine podnela formalnu žalbu. Odlučivanje po žalbi je i dalje u toku.
Javno iznete tvrdnje kojima je naša kompanija optužena za nepoštovanje zakona i izbegavanje plaćanja poreza u suprotnosti su sa kulturom transparentnog i odgovornog poslovanja kojima je Delez Srbija dosledno posvećena u Republici Srbiji, gde je najveći poslodavac u privatnom sektoru i jedan od najvećih poreskih obveznika. Ovakve izjave su neosnovane i obmanjujuće i mogu negativno uticati na poslovni ambijent i poverenje u institucije", navodi se u saopštenju kompanije "Delez Srbija".