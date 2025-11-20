Slušaj vest

Dušana je osnivačica i vlasnica arhitektonskog biroa "Profectum Novi Sad“. Ona je diplomirana inženjerka arhitekture sa master zvanjem, a studije je završila na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za arhitekturu.

-Veoma sam srećna što mogu da doprinesem razvoju društva, razvoju preduzetništva i razvoju žena na ovom našem tržištu, pogotovu u inženjerskoj delatnosti. Drago mi je što sam svojim primerom, kroz praksu, uspela da osnažim i pomognem velikom broju žena iz mog "arhitekstonskog okruženja", ali i ostalih delatnosti da se osamostale i da krenu same da razvijaju svoju ličnu priču. Osnažila sam i svoj tim da bude stabilan i snažan zajedno sa mnom. Gradićemo dalje i nastavićemo da pobeđujemo. Hvala vam što ste to prepoznali - izjavila je je Dušana.

Majka troje dece

Sebe predstavlja kao arhitektu, urbanistu i projektnu menadžerku, ali i kao suprugu i majku troje dece. Kako ističe, kao arhitekta i osnivačica biroa, već 16 godina, pored objekata, gradi i kulturu poverenja, međusobne podrške i poslovni model koji ženama pruža oslonac upravo onda kada im je najpotrebniji – u najturbulentnijem periodu života.

- Kada sam 2009. osnovala arhitektonski biro, bila sam sama. Prvih pet godina radila sam sve: od projektovanja, preko upravljanja firmom i komunikacije sa klijentima, izvođenja radova, pa sve do fakturisanja. I upravo tada sam naučila šta znači izdržati kada nemaš tim, nemaš sigurnost, ali imaš viziju. Kamen po kamen, gradila sam temelje firme koja danas zapošljava i podržava druge žene u njihovim najvažnijim ličnim i profesionalnim transformacijama - kaže Dušana.

Foto: Boba Nikolić

Tokom godina, proširila je poslovanje svoje firme i van granica zemlje, radeći projekte u Rusiji, Kini, Crnoj Gori, Italiji i Americi. Stekla je brojne licence u oblasti arhitekture i urbanizma, ali najvrednijim rezultatom smatra žene koje su njen tim.

Životna misija

- Rad sa ženama koje započinju svoj put od nule, često nakon velikih ličnih preokreta, najdublja je misija mog rada. U mom birou nije bilo važno da li dolaziš iz prestižnog studija ili iz haosa lične borbe. Bilo je važno da dolaziš i da si rešena da se ne predaš. Zajedno smo gradile ne samo projekte, već i novu veru u sebe.

Mladim devojkama poručuje da se upravo u trenucima kada sumnja pritiska ili vas izazovi testiraju do krajnjih granica, rađaju liderke, kao i da snaga nije samo u ideji ili znanju, već u hrabrosti da krenu napred uprkos strahu i neizvesnosti. Zato je važno, kako kaže, da se pokrenu, uzmu život u svoje ruke i budu promena koju žele da vide.

Foto: Boba Nikolć

Zamenik predsednika PKS Mihailo Vesović istakao je da je „prepoznavanje talenata ključno za tehnološki napredak zemlje“, kao i da žene imaju sve značajniju ulogu u razvoju STEM i IT sektora. Ove godine za nagradu se prijavilo više od 50 kandidatkinja.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović naglasio je da inicijativa doprinosi jačanju uloge žena u STEM oblastima, podsetivši da u njegovoj kancelariji oko 60 odsto zaposlenih čine žene, uključujući i veliki broj na rukovodećim pozicijama.

On je dodao da je Srbija regionalni lider po rastu IKT sektora, sa izvozom od 3,33 milijarde evra u periodu januar–septembar 2025. godine, što je rast od 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Medeja Lončar iz kompanije Siemens Srbija poručila je da je važno graditi društvo u kome „svaka žena zna da može biti inženjerka i liderka“, naglasivši da „snaga nema pol“.

Ovo je treća godina zaredom da PKS, Siemens Srbija i udruženje Inženjerka godine organizuju izbor sa ciljem da istaknu stručnjakinje koje mogu da inspirišu mlade žene da se opredele za inženjerske karijere. Nakon prijava, izabrano je deset finalistkinja, a pobednicu su glasovima određivala četiri žirija – kandidatinje, mediji, srednjoškolci i profesori, te organizatori.