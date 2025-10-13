Slušaj vest

To znači da se za svaki od pet grantova, u okviru projekta koji sprovodi NALED uz podršku Britanske ambasade, u proseku prijavilo gotovo 17 preduzetnica.

- Sredstva su namenjena razvoju poslovanja – od nabavke opreme i osmišljavanja novih proizvoda i usluga do digitalizacije poslovanja i jačanja tržišne pozicije. Odziv na konkurs jasno pokazuje da ženama treba više ovakvih prilika i konkursa koji su prilagođeni njihovoj ekonomskoj snazi i potrebama - izjavila je izvršna direktorka NALED-a, Violeta Jovanović.

Najviše prijava iz dva sektora

Preduzetnice koje su konkurisale dolaze iz različitih sektora – najviše prijava pristiglo je iz sektora kreativne ekonomije i proizvodnje, ali i iz poljoprivrede, prehrambene industrije, obrazovanja, industrije lepote i zdravstva. Svoj prostor pronašle su i ideje iz trgovine, turizma i ugostiteljstva, informacionih tehnologija, kao i pravnog konsaltinga.

- Konkurs je pokazao da su preduzetnice iz svih delova Srbije zainteresovane za grantove – od Beograda i Novog Sada, preko Niša, Vranja, Pančeva, Kragujevca i Subotice, pa sve do Bačke Palanke, Loznice, Zrenjanina, Sjenice, Tutina, Sremske Mitrovice i Nove Pazove. Najveći broj prijava podnele su preduzetnice (60), dok je 20 prijava stiglo od mikro privrednih društava i 3 od malih privrednih društava. Projekti su uglavnom zamišljeni kao manja i srednja ulaganja, najčešće usmerena na nabavku opreme i razvoj proizvoda - kažu u NALED-u.

Selekcija u dve faze

Violeta Jovanović objašnjava da će se selekcija prijava odvijati u dve faze.

– Nakon provere administrativnih uslova, sve 83 prijave biće bodovane, a 20 najbolje rangiranih projekata ulazi u uži izbor i dobija priliku da ideje predstavi pred stručnim odborom. Konačno, krajem novembra biće nagrađeno pet najuspešnijih. Želimo da stvorimo ambijent u kome će preduzetnice imati jednak pristup resursima i tržištu, kako bi svoje inovacije mogle da razvijaju, šire i plasiraju ne samo u Srbiji već i u inostranstvu - zaključila je ona.