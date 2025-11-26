Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju Treću redovnu sednicu jesenjeg zasedadnja objedinjenom načelnom raspravom o svih 58 tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu. Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je u Skupštini predsedniku SSP Draganu Đilasu, i poručio je da treba da se uvede novo merilo - Bruto-lopovski proizvod.

- Imam potrebu da se javim zarad interesa građana, i da poručim da se BDP Srbije obračunava po međunarodnoj metodologiji Evrostata, koja važi za sve zemlje pa i za nas. Interesantno je da u vreme gospodina koji ima mašinski mozak, taj BDP je iznosio 33 milijarde, a sada je skoro 90 milijardi. Ne vredi, kada neko ne želi da zna ili ne zna, to je onda njegov problem - rekao je Mali.

- To je bila misaona imenica za vreme kada je uvaženi narodni poslanik koji se malopre javio bio na vlasti. Ali ja želim da vama kandidujem drugi pokazatelj. Ovaj koji je vezan za Srbiju zove se BDP. Ja kandidujem bruto-lopovski prihod, ili BLP - rekao je ministar finansija, a zatim izvadio podatke i nastavio da govori:

- Ovo su prihodi uvaženog narodnog poslanika i njegovih firmi dok je bio na vlasti svih ovih godina. I da vidite kako je taj BLP rastao dok je bio na vlasti. Znate, dok nije bio na vlasti, 2002. godine, ovde je nekih milion i 320 hiljada evra. A pogledajte onda, 2005. - 32 miliona evra. 2006 - 54 miliona evra, 2007 - veoma uspešna u BLP, 87,9 miliona evra. Zaradile sve njegove firme u jednoj godini. 2008 - 79 miliona, 2009 - 69 miliona, 2010 - 63 miliona, 2011 - 53 miliona, 2012 - 49 miliona evra. E tako građani Srbije izgleda bruto-lopovski prihod uvaženog narodnog poslanika - rekao je on.

Ministar finansija Siniša Mali naveo je da će budžet za poljoprivredu u sledećoj godini iznositi 147,5 milijardi dinara, a da je u 2012. godini iznosio 40 milijardi dinara.

- Koliko smo posvećeni poljoprivredi, najbolje pokazuje podatak da već u ovoj 2025. godini imamo nikada veći budžet za poljoprivredu u istoriji koji ćemo nastaviti i koji nastavljamo i u 2026. godini. Kada su brojke u pitanju, izdvajanje za poljoprivredu u budžetu za 2026. godinu iznose 136,5 milijardi dinara. Na to dodajte još 11 milijardi dinara koji će se vratiti poljoprivrednicima kroz refakciju akcize na gorivo.

To je ukupno 147,5 milijardi, odnosno 7,1 odsto budžeta i istakao:

- Najveći deo su subvencije za naše poljoprivrednike, 116,5 milijardi dinara naredne godine. 2012. godine ukupan budžet za poljoprivredu je bio 40 milijardi dinara. Dakle, više nego tri puta manji nego ove, a i 2026. godine. A subvencije koje planiramo u naredne godine od 116 milijardi dinara, te 2012. godine bile su 26,6 milijardi.

Ministar Mali kaže da su u budžetu i sredstva za subvencije od 18.000 dinara po hektaru i do 17.000 dinara za sertifikovano seme.

- Po hektaru imate izdvajanja od skoro tri stotine evra, dodatna sredstva za stočni fond itd. 147,5 milijardi dinara budžet za poljoprivredu, inaspram njihovih 40, pre samo 13 godina. To dovoljno pokazuje ne samo koliko se Srbija razvila, koliko je porasla, koliko je jača, koliko je stabilnija, koliko je snažnija, nego i koliko pažnje upravo posvećujemo našim poljoprivrednicima - rekao je Mali.