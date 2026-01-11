Slušaj vest

Vaša privatnost postaje iluzija, vaš identitet ranjiv.

Ko stoji iza algoritama koji mogu oblikovati stvarnost i stvarati nemoguće za Puls Srbije otkriva nam Maša Kostić, novinar Kurira.

"Veštačke inteligencije nisu pošteđeni ni političari a pre svega žene i deca", za Kurir televiziju, rekla je Maša Kostić.

- Imamo nekoliko društvenih mreža kao što su Instagram, Fejsbuk i Tviter tj. sadašnji "X" itd. i svaka od njih je razvila neku svoju veštačku inteligenciju pa tako "X" ima Grok. Veštačka inteligencija kao alat bi trebalo da nam služi tj. da nam pomogne u poslovima, da se savetujemo sa njim itd. međutim kako se tehnologija razvija tako sve više i više dolazi do zloupotrebe kao što smo i sami svedoci toga. Zahvaljujući toj veštačkoj inteligenciji Grok korisnici su počeli da zloupotrebljavaju taj alat, npr. vi možete biti obučeni skroz u kaputu, majici i farmerkama ali je stvar u tome da korisnik ispod vaše fotografije može da napiše bilo šta i ta veštačka inteligencija će fotografiju te osobe skroz promeniti - rekla je Maša i dodala:

Maša Kostić Foto: Kurir Televizija

EU, Velika Britanija i Indija zahtevaju regulativu protiv platforme "X"

- Stvar je u tome što je taj "trend" postao viralan i počeo da se koristi sve više i više i time nisu pošteđeni ni političari ni javne ličnosti, ali ono što je najveći problem je to što nisu pošteđene ni žene a pre svega deca. Imamo veliki broj korisnika koji koriste fotografije dece koja postoje na internetu i traže od njih da se presvlače u oskudnija odela i tu je veliki problem što ne postoji kontrola. Veliki broj zemalja od EU, Velike Britanije pa do Indije traže da se napravi neka regulativa jer ako se to ne uredi oni žele da izbace platformu "X" iz svoje zemlje a postavlja se pitanje kako se uopšte zaštititi. Kako ljudi koriste veštačku inteligenciju zakoni se sve više oblikuju prema njoj ali nažalost ona je mnogo brža od donošenja tih istih.

Kako prepoznati manipulaciju u eri veštačke inteligencije? Izvor: Kurir televizija

