AI četbot Grok, u vlasništvu kompanije Ilona Maska, ograničio je funkciju generisanja slika isključivo na korisnike koji plaćaju pretplatu na društvenoj mreži X, nakon globalnih reakcija zbog toga što je korisnicima bilo omogućeno da prave deepfake pornografiju, uključujući "svlačenje“ žena i maloletnika.

- Generisanje i uređivanje slika trenutno je ograničeno na pretplatnike - navodi se sada u odgovoru čatbota Grok kada se od njega zatraži da generiše slike putem Maskove platforme X.

Čatbot takođe poziva korisnike da se pretplate na premijum verziju mreže X kako bi mogli da koriste Grok za generisanje slika. Ipak, u toj poruci nije precizirano da li za premijum korisnike postoje dodatna ograničenja kada je reč o generisanju deepfake seksualnih sadržaja.

Grok se poslednjih dana našao na udaru regulatora zbog takozvanog „spicy“ režima, koji je omogućavao generisanje deepfake slika obnaženih žena, uključujući i maloletnike, zbog čega su poslanici Evropske unije i pojedine države pozvale na oštrije mere protiv ove tehnologije.

- Ovo nije "spicy". Ovo je ilegalno - upozorio je u ponedeljak portparol Evropske komisije za digitalna pitanja Tomas Renije.

U četvrtak je Evropska komisija naložila mreži X da do kraja 2026. godine sačuva svu internu dokumentaciju i podatke u vezi sa Grokom, koristeći ovlašćenja iz Akta o digitalnim uslugama (DSA), koji platformu X svrstava pod najstroža pravila EU. Ipak, Komisija za sada nije pokrenula novu istragu protiv X-a po DSA u vezi sa skandalom oko deepfake pornografije.

Testovi koje je sproveo Euractiv pokazali su da Grok, kada mu se pristupa kao samostalnoj AI aplikaciji, a ne preko mreže X, i dalje besplatno generiše slike na osnovu korisničkih upita.

Mreža X je kontaktirana sa pitanjima, ali do trenutka objavljivanja teksta odgovor nije stigao.